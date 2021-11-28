Умер экс-замглавы ФСИН Николай Баринов

На 63-м году жизни умер бывший заместитель директора ФСИН России Николай Баринов, сообщил в своём телеграм-канале председатель думского Комитета по информполитике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

"Баринов был заместителем главы тюремного ведомства более 12 лет, с 1998 года. Отвечал за тыловые и финансово-экономические вопросы", — отметил парламентарий.

Напомним, что уже после отставки, в ноябре 2017-го, Баринов был задержан. Его заключили под стражу, а в 2019-м приговорили к 3,5 года колонии строгого режима за получение взяток. Также ему назначили штраф в 950 тысяч рублей. Хинштейн сообщил, что год назад осуждённый вышел на свободу.