Умер экс-замглавы ФСИН Николай Баринов
Осенью 2017-го он был арестован, а в июне 2019-го приговорён к 3,5 года колонии строгого режима за получение взяток.
Фото © ТАСС / Белоусов Виталий
На 63-м году жизни умер бывший заместитель директора ФСИН России Николай Баринов, сообщил в своём телеграм-канале председатель думского Комитета по информполитике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.
"Баринов был заместителем главы тюремного ведомства более 12 лет, с 1998 года. Отвечал за тыловые и финансово-экономические вопросы", — отметил парламентарий.
Напомним, что уже после отставки, в ноябре 2017-го, Баринов был задержан. Его заключили под стражу, а в 2019-м приговорили к 3,5 года колонии строгого режима за получение взяток. Также ему назначили штраф в 950 тысяч рублей. Хинштейн сообщил, что год назад осуждённый вышел на свободу.
Недавно в Сети появилось видео с издевательствами над заключённым, который содержался в саратовской больнице. ФСИН начала проверку, которая находится на особом контроле руководства ведомства. После этого в Кремле призвали проверить запись, а СК возбудил уголовное дело против программиста Сергея Савельева, слившего видеоматериалы. Однако позднее суд отменил его арест.
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