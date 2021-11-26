В старейшем пабе камера записала происки призрака, который за ЗОЖ

Житель Сандерленда, Великобритания, пошёл в местный паб, чтобы пропустить парочку кружек пива, но только в заведении понял, что лучше изменить планы. Толстый намёк ему сделал... призрак. Ну, по крайней мере, так посчитали сам англичанин и все работники бара. Но и им никто не поверил бы, если бы инцидент не попал на видео.

Кадры из видео © Facebook / Darla Kate Anderson

На кадрах отчётливо видно, как мужчина в кепке и серой кофте сидит у барной стойки. Рядом с ним — только что наполненный бокал пива. Но не успевает клиент сделать и глотка, как кружка накреняется и падает. Пенное на полу, все остальные — на взводе: никто понятия не имеет, как такое могло произойти. Единственный вариант — мистика. Всё-таки пабу уже 167 лет, и его нынешняя владелица Дарла Андерсон уверена — теперь у неё есть доказательства существования призраков, пишет SunderlandEcho.

Я помню, что просто смотрела на кружку, а потом она просто упала. Тогда в пабе было всего три или четыре человека, так что никто просто не смог бы её уронить. Я не могу найти разумного объяснения, почему это произошло. Все гости в полном шоке Дарла Андерсон