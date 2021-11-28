Представитель Минздрава США Коллинз счёл "омикрон" заразнее других вариантов ковида
На данный момент случаев заражения новой южноафриканской мутацией на территории Штатов ещё не выявлено, указали в ведомстве.
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Поступающая из ЮАР информация говорит о том, что новый штамм коронавируса "омикрон" является более заразным, чем выявленные ранее мутации. Такое мнение выразил глава Национальных институтов здравоохранения США, которые входят в состав американского Минздрава, Френсис Коллинз.
"Мы считаем, что он более заразный (чем остальные штаммы ковида. — Прим. Лайфа), на основе того, как быстро он распространяется в Южной Африке. Особенно хорошо он передаётся при контактах", — сказал Коллинз в эфире телеканала CNN.
При этом отметил, что на данный момент ещё рано говорить о том, насколько "омикрон" серьёзнее дельта-варианта ковида, появившегося в Индии. По его словам, в своё время были опасения по поводу мутации "бета", которые, к счастью, не оправдались. Коллинз добавил, что случаев заражения новым штаммом ещё не выявлено на территории США.
Ранее сенатор Владимир Круглый рассказал о появлении в России штамма ковида "омикрон". Его в нашу страну могли завезти граждане, посетившие Египет, считает парламентарий. Однако заявление Круглого опровергли в Роспотребнадзоре. Там указали, что новый вариант ковида в РФ пока не обнаружен.
Напомним, что в ЮАР был выявлен новый вариант коронавируса B.1.1.529, названный греческой буквой "омикрон". Ранее "ботсванский" штамм был признан организацией как вызывающий беспокойство. Глава Всемирной медассоциации сравнил новый штамм "омикрон" с вирусом Эбола. Он отметил, что мутация распространяется достаточно быстро, поэтому может представлять серьёзную опасность. Лайф уже писал, что больные новым штаммом коронавируса уже выявлены в Германии, Чехии, Великобритании, Нидерландах и Дании.
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