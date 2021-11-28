Представитель Минздрава США Коллинз счёл "омикрон" заразнее других вариантов ковида

Поступающая из ЮАР информация говорит о том, что новый штамм коронавируса "омикрон" является более заразным, чем выявленные ранее мутации. Такое мнение выразил глава Национальных институтов здравоохранения США, которые входят в состав американского Минздрава, Френсис Коллинз.

"Мы считаем, что он более заразный (чем остальные штаммы ковида. — Прим. Лайфа), на основе того, как быстро он распространяется в Южной Африке. Особенно хорошо он передаётся при контактах", — сказал Коллинз в эфире телеканала CNN.