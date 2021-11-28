Гатчинский депутат посадила за руль авто малолетнего сына. Видео © Telegram / Рен-ТВ | Новости / Instagram / smalashkova

Член Совета депутатов Гатчинского района Ленинградской области Светлана Малашкова показала, как учит водить автомобиль своего сына-школьника. Она посадила мальчика за руль, а происходящее в салоне машины и дорогу снимала на камеру. Кадры чиновница потом выложила в инстаграм-аккаунте.

На записи мать хвалит сына и даёт советы, как лучше объехать неровности на дороге, после чего обращается к подписчикам с вопросом: "А в каком возрасте вы сели за руль?" Женщина также рассказала на видео, что так они решили проехаться до магазина по заснеженной дорожке. Однако в какой-то момент мальчик увидел другую машину, испугался и оставил руль.

"Испугался, руль бросил. Я тебе там помогу, не бойся. В носу-то ковыряешь от страха?" — лишь посмеялась Малашкова.

Однако, выкладывая кадры в Сеть, Светлана, видимо, не подозревала, с какой волной негатива и непонимания может столкнуться. Позже она прокомментировала ситуацию на своей странице в соцсети "ВКонтакте" и заявила, что кто-то из подписчиков решил сдать её СМИ.

"Как так, депутат на пустой деревенской дороге дал покрутить руль своему десятилетнему сыну! Преступление века, чёрт побери! Нужно срочно судить! Во всех пабликах поярче историю рассказать и ещё комментариями добить, она же депутат, не человек!" — написала Малашкова.

Она подчеркнула, что не оправдывает тех, кто выезжает таким образом в город, но в то же время совершенно не против интереса "мальчуганов" в поле, на лесной дороге и вдали от трасс под родительским контролем.

"Моя ошибка только в том, что не подумала и скинула видео порадоваться за взрослеющего сына. И совсем забыла, что нужно тише-тише, ведь мыши всё видят и так и ждут момента", — отметила Малашкова и добавила, что это её первый и последний комментарий для СМИ.

Как сообщает "Интерфакс", на депутата уже составили протокол за нарушение правил перевозки людей. Малашкова должна будет заплатить штраф в размере трёх тысяч рублей.