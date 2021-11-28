Победитель "Голоса" признался, что шёл на проект ради команды Градского

Победитель музыкального шоу "Голос" 2018 года Пётр Захаров прокомментировал известие о смерти певца Александра Градского и заметил, что шёл на проект, чтобы попасть в команду именно к композитору.

"Я шёл на проект, не зная состава судейства, и думал, что пойду в команду только к нему, без вариантов. Это единственный человек в наше время, искренне и горячо отстаивавший настоящее мастерство в пении", — приводит его слова газета "Петербургский дневник".

Захаров назвал Градского неравнодушным, глубоко чувствующим, правдивым и верным человеком. Стоит отметить, что до победы певец дошёл под руководством Валерия Меладзе.

Напомним, 26 ноября стало известно, что Градского госпитализировали с подозрением на инсульт. Музыкант находился дома, внезапно почувствовал себя плохо и вызвал медиков. 28 ноября рано утром стало известно, что артист ушёл из жизни в больнице в возрасте 72 лет.