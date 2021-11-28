Марокко приостановит приём пассажирских авиарейсов из-за нового штамма ковида
Действовать распоряжение власти, которое объясняют защитой граждан, будет ближайшие две недели.
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Марокко с вечера 29 ноября временно приостанавливает приём зарубежных пассажирских авиарейсов из-за нового штамма коронавируса "омикрон". Соответствующее решение власти будет действовать две недели.
Как сказано в заявлении МИД страны, размещённом в "Твиттере", приостановка приёма рейсов обусловлена необходимостью сохранения успеха государства в борьбе с пандемией и защитой здоровья граждан.
"Оценка ситуации будет проводиться регулярно, чтобы в случае необходимости скорректировать необходимые меры", — уточнили в марокканском внешнеполитическом ведомстве.
Напомним, что в ЮАР был выявлен новый вариант коронавируса B.1.1.529, названный греческой буквой "омикрон". Ранее "ботсванский" штамм был признан организацией как вызывающий беспокойство. Глава Всемирной медассоциации сравнил новый штамм "омикрон" с вирусом Эбола. Он отметил, что мутация распространяется достаточно быстро, поэтому может представлять серьёзную опасность. Лайф уже писал, что больные новым штаммом коронавируса выявлены в Германии, Чехии, Нидерландах, Великобритании и Дании.
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