Марокко приостановит приём пассажирских авиарейсов из-за нового штамма ковида

Марокко с вечера 29 ноября временно приостанавливает приём зарубежных пассажирских авиарейсов из-за нового штамма коронавируса "омикрон". Соответствующее решение власти будет действовать две недели.

Как сказано в заявлении МИД страны, размещённом в "Твиттере", приостановка приёма рейсов обусловлена необходимостью сохранения успеха государства в борьбе с пандемией и защитой здоровья граждан.