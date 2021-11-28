Европейские аналитики призвали снять с России все санкции в обмен на поставки газа
Зависимость от возобновляемых источников энергии только усиливает потребность в природном топливе, преимущественно российском, ведь оно закрывает 40% объёмов, в которых нуждается ЕС, считают эксперты.
Фото © Pixabay
Энергетическую безопасность Европы можно обеспечить путём снятия с России всех санкций. Такое экспертное мнение представил портал Оffshore-technology. Специалисты полагают, что европейским компаниям необходимо заключить новые контракты с "Газпромом", чтобы как-то выжить в условиях сложившегося энергетического кризиса.
"Необходимо устранить геополитические риски, лежащие в основе поставок газа в Европу, чтобы избежать углубления энергетического кризиса. Европа должна снять с России все санкции, которые ранее были инициированы Брюсселем", — подчёркивают аналитики.
Они отмечают, что рост цен на голубое топливо случился из-за увеличения поставок на рынки в страны Азии. Поэтому благодаря долгосрочным контрактам с РФ это можно было бы предотвратить. При этом эксперты убеждены, что растущая зависимость ЕС от возобновляемых источников энергии только усиливает потребность в природном газе, преимущественно российском, ведь он закрывает 40% потребностей Европы.
Напомним, рост цен на газ в Европе начался в августе, а уже к 9 сентября голубое топливо подорожало до 700 долларов. 6 октября его стоимость впервые в истории превысила 1900 долларов, затем цены постепенно начали снижаться. Тогда премьер Польши Матеуш Моравецкий предупредил, что вскоре в Европе может начаться огромный энергетический кризис. А российский лидер Владимир Путин заявил, что РФ не заинтересована в бесконечном росте цен на газ.
Комментариев: 0