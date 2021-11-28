Европейские аналитики призвали снять с России все санкции в обмен на поставки газа

Энергетическую безопасность Европы можно обеспечить путём снятия с России всех санкций. Такое экспертное мнение представил портал Оffshore-technology . Специалисты полагают, что европейским компаниям необходимо заключить новые контракты с "Газпромом", чтобы как-то выжить в условиях сложившегося энергетического кризиса.

"Необходимо устранить геополитические риски, лежащие в основе поставок газа в Европу, чтобы избежать углубления энергетического кризиса. Европа должна снять с России все санкции, которые ранее были инициированы Брюсселем", — подчёркивают аналитики.

Они отмечают, что рост цен на голубое топливо случился из-за увеличения поставок на рынки в страны Азии. Поэтому благодаря долгосрочным контрактам с РФ это можно было бы предотвратить. При этом эксперты убеждены, что растущая зависимость ЕС от возобновляемых источников энергии только усиливает потребность в природном газе, преимущественно российском, ведь он закрывает 40% потребностей Европы.