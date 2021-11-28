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Песков: Федеральный траур по погибшим на шахте "Листвяжная" не планируется

В результате ЧП погиб 51 человек — пять горноспасателей и 46 шахтёров.

28 ноября, 16:39
<p>Фото © ТАСС / Максим Киселёв</p>

Фото © ТАСС / Максим Киселёв

Общефедеральный траур в России в связи с трагедией на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области пока не планируется. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Тем более уже был траур в регионе. И очевидно, что дело здесь не в формальном трауре, а в том, что вся страна скорбит", — пояснил официальный представитель Кремля в беседе с журналистами.

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Напомним, задымление на шахте "Листвяжная" произошло утром 25 ноября в вентиляционном штреке на глубине 250 метров. В результате ЧП погиб 51 человек — 5 горноспасателей и 46 шахтёров. 51-летний помощник командира взвода горноспасателей Александр Заковряшин, которого объявили мёртвым, сам смог выбраться на поверхность. Путин наградил выжившего и его пятерых погибших коллег орденом Мужества. В Кузбассе с 26 по 28 ноября объявлен траур.

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Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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