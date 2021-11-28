Песков: Федеральный траур по погибшим на шахте "Листвяжная" не планируется

Общефедеральный траур в России в связи с трагедией на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области пока не планируется. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Тем более уже был траур в регионе. И очевидно, что дело здесь не в формальном трауре, а в том, что вся страна скорбит", — пояснил официальный представитель Кремля в беседе с журналистами.