Песков назвал беспочвенными утверждения о том, что Россия собирается на кого-то наступать

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывание лидера Незалежной Владимира Зеленского о том, что глава РФ Владимир Путин "должен публично сказать" об отсутствии планов нападения на Украину. По его словам, утверждения о том, что Москва планирует на кого-то наступать, беспочвенны.

"Сами утверждения о том, что Россия на кого-то собирается наступать, и упрёки в адрес России в том плане, что Россия как-то агрессивно себя ведёт, абсолютно беспочвенны и неверны по сути", — приводит его слова ТАСС.