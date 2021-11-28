Песков назвал беспочвенными утверждения о том, что Россия собирается на кого-то наступать
Представитель Кремля также заявил, что высказывания о том, что РФ ведёт себя якобы как-то агрессивно, неверны.
Фото © ТАСС / Ковалёв Пётр
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывание лидера Незалежной Владимира Зеленского о том, что глава РФ Владимир Путин "должен публично сказать" об отсутствии планов нападения на Украину. По его словам, утверждения о том, что Москва планирует на кого-то наступать, беспочвенны.
"Сами утверждения о том, что Россия на кого-то собирается наступать, и упрёки в адрес России в том плане, что Россия как-то агрессивно себя ведёт, абсолютно беспочвенны и неверны по сути", — приводит его слова ТАСС.
Ранее посол в США Анатолий Антонов заявил, что Россия не собирается ни на кого нападать. Также дипломат объяснил, с чем связана "истерия в отношении мнимой российской угрозы".
В последнее время некоторые западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны, в том числе на Украину. Так, ранее в постпредстве РФ при ООН заявили, что Россия не планирует вторжения в Незалежную. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться на Украину. А военный эксперт Александр Жилин объяснил, кому выгоден фейк о "русских танках у границ Незалежной".
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