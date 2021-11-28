"Йокерит" всухую обыграл "Локомотив" и продолжил лидировать в Западной конференции КХЛ

Основные события игры случились в третьем периоде. Сначала Грант открыл счёт за пять с лишним минут до конца игры, а на последней минуте Юнттила забросил шайбу уже в пустые ворота ярославской команды. Добавим, что для кипера "Йокерита" Янне Ювонена это первый сухой матч в данном сезоне.