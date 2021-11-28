"Йокерит" всухую обыграл "Локомотив" и продолжил лидировать в Западной конференции КХЛ
Свой первый матч "на ноль" в этом сезоне провёл голкипер финской команды Янне Ювонен.
Фото © ХК "Локомотив"
Хельсинкский "Йокерит" на льду домашней "Хартвалл-арены" переиграл ярославский "Локомотив" в матче регулярного чемпионата КХЛ со счётом 2:0.
Основные события игры случились в третьем периоде. Сначала Грант открыл счёт за пять с лишним минут до конца игры, а на последней минуте Юнттила забросил шайбу уже в пустые ворота ярославской команды. Добавим, что для кипера "Йокерита" Янне Ювонена это первый сухой матч в данном сезоне.
Добавим, что эта победа позволила "Йокериту" оставаться на вершине Западной конференции КХЛ, тогда как "Локомотив" располагается на шестой строчке.
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