Фон дер Ляйен: Pfizer должна быть способна адаптировать вакцину к "омикрону" за 100 дней
Компании придётся это сделать по условиям договора с Евросоюзом, если штамм признают опасным.
Фото © ТАСС / dpa / Sina Schuldt
По контракту с Евросоюзом концерн BioNTech — Pfizer должен суметь приспособить свою вакцину к новому штамму коронавируса "омикрон" в течение 100 дней, если подтвердится его повышенная опасность. Об этом стало известно из речи главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на пресс-конференции в Риге.
"В контракте [ЕС] с BioNTech — Pfizer есть статья, согласно которой, если новый штамм будет квалифицирован как опасный, BioNTech — Pfizer [должны быть] способны адаптировать свою вакцину в течение 100 дней", — заявила политик.
Напомним, что в ЮАР был выявлен новый вариант коронавируса B.1.1.529, названный греческой буквой "омикрон". Ранее "ботсванский" штамм был признан организацией как вызывающий беспокойство. Глава Всемирной медассоциации сравнил новый штамм "омикрон" с вирусом Эбола. Он отметил, что мутация распространяется достаточно быстро, поэтому может представлять серьёзную опасность.
Ранее в "Векторе" рассказали об эффективности "Эпиваккороны" против омикрон-штамма ковида. Вывод учёных основан на имеющихся данных о мутациях в спайк-белке варианта "омикрон".
Коронавирус: Главное
Представитель Минздрава США Коллинз счёл "омикрон" заразнее других вариантов ковида
сегодня в 15:39
Немецкий вирусолог Цисек заявила о способности экспресс-тестов выявлять штамм "омикрон"
сегодня в 15:24
В Минздраве Египта заявили об отсутствии в стране случаев заражения омикрон-штаммом ковида
сегодня в 15:12
Комментариев: 0