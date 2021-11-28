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Фон дер Ляйен: Pfizer должна быть способна адаптировать вакцину к "омикрону" за 100 дней

Компании придётся это сделать по условиям договора с Евросоюзом, если штамм признают опасным.

28 ноября, 16:59

Фото © ТАСС / dpa / Sina Schuldt

По контракту с Евросоюзом концерн BioNTech — Pfizer должен суметь приспособить свою вакцину к новому штамму коронавируса "омикрон" в течение 100 дней, если подтвердится его повышенная опасность. Об этом стало известно из речи главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на пресс-конференции в Риге.

"В контракте [ЕС] с BioNTech — Pfizer есть статья, согласно которой, если новый штамм будет квалифицирован как опасный, BioNTech — Pfizer [должны быть] способны адаптировать свою вакцину в течение 100 дней", — заявила политик.

Напомним, что в ЮАР был выявлен новый вариант коронавируса B.1.1.529, названный греческой буквой "омикрон". Ранее "ботсванский" штамм был признан организацией как вызывающий беспокойство. Глава Всемирной медассоциации сравнил новый штамм "омикрон" с вирусом Эбола. Он отметил, что мутация распространяется достаточно быстро, поэтому может представлять серьёзную опасность.

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Ранее в "Векторе" рассказали об эффективности "Эпиваккороны" против омикрон-штамма ковида. Вывод учёных основан на имеющихся данных о мутациях в спайк-белке варианта "омикрон".

Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

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