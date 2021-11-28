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"У нас что, некому выступать больше?": Драчёв заявил, что вся страна "смеётся" над биатлонистами сборной России

Один из них сегодня забыл перед стартом гонки свои палки и в итоге потерял целых 35 секунд.

28 ноября, 17:16

Фото © ТАСС / dpa / Бобылев Сергей

Бывший президент СБР Владимир Драчёв в интервью РИА "Новости" жёстко раскритиковал биатлонистов Евгения Гараничева и Матвея Елисеева, которые провалили спринтерскую гонку на этапе Кубка мира в Эстерсунде.

Относительно Гараничева, который забыл перед стартом сегодня палки, Драчёв заметил, что спортсмен просто всегда очень сильно за всё переживает, а потому иногда попадает в подобные ситуации. По мнению бывшего главы СБР, для биатлониста это будет последний этап Кубка мира в текущем году.

"Давайте возить на Кубок мира людей, которые не то что в топ-60, а в первую сотню не попадают. У нас что, некому выступать больше? Все делают контрольные старты, но почему-то только в России пять человек попадают в команду без отбора. Вот теперь и получаем, что вся страна смеётся над двумя спортсменами. Один еле идёт, а другой палки забывает. Стыдоба", — заявил Драчёв.

Российский биатлонист Гараничев забыл палки перед стартом спринта на Кубке мира

Российский биатлонист Гараничев забыл палки перед стартом спринта на Кубке мира

Ранее Лайф сообщал, что Евгений Гараничев перед стартом гонки забыл палки, из-за чего потерял 35 секунд. Из 117 стартовавших в гонке наш спортсмен занял 113-е место. Елисеев же не сумел порадовать скоростью и остановился на 77-й строчке в итоговом протоколе.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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