Бывший президент СБР Владимир Драчёв в интервью РИА "Новости" жёстко раскритиковал биатлонистов Евгения Гараничева и Матвея Елисеева, которые провалили спринтерскую гонку на этапе Кубка мира в Эстерсунде.

Относительно Гараничева, который забыл перед стартом сегодня палки, Драчёв заметил, что спортсмен просто всегда очень сильно за всё переживает, а потому иногда попадает в подобные ситуации. По мнению бывшего главы СБР, для биатлониста это будет последний этап Кубка мира в текущем году.

"Давайте возить на Кубок мира людей, которые не то что в топ-60, а в первую сотню не попадают. У нас что, некому выступать больше? Все делают контрольные старты, но почему-то только в России пять человек попадают в команду без отбора. Вот теперь и получаем, что вся страна смеётся над двумя спортсменами. Один еле идёт, а другой палки забывает. Стыдоба", — заявил Драчёв.