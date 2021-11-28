Председатель ЕК обозначила срок, в который учёные должны исследовать штамм "омикрон"
Фон дер Ляйен отметила, что вместе с тем следует принимать меры предосторожности. В качестве первого приоритета она выделила вакцинацию.
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Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что учёные должны собрать всю информацию о новом омикрон-штамме коронавируса в течение двух-трёх недель. При этом странам Евросоюза необходимо активизировать вакцинацию, ревакцинацию и санитарные меры, подчеркнула она.
"Мы бежим наперегонки со временем. Учёным и производителям вакцин нужно две-три недели, чтобы получить полную картину серьёзности мутации этого "омикрона", — заявила фон дер Ляйен на пресс-конференции в ходе своего визита в Латвию.
Вместе с тем необходимо придерживаться мер предосторожности. В качестве первого приоритета глава ЕК выделила вакцинацию и призвала использовать бустерные дозы как можно больше.
"Мы также должны соблюдать простые защитные меры гигиены и социальную дистанцию, носить маски, поскольку (независимо от того, что из себя представляет [новый] штамм) эти меры всегда эффективны", — заключила она.
Ранее сенатор Владимир Круглый рассказал о появлении в России штамма ковида "омикрон". Его в нашу страну могли завезти граждане, посетившие Египет, считает парламентарий. Однако заявление Круглого опровергли в Роспотребнадзоре. Там указали, что новый вариант ковида в РФ пока не обнаружен.
Напомним, что в ЮАР был выявлен новый вариант коронавируса B.1.1.529, названный греческой буквой "омикрон". Ранее "ботсванский" штамм был признан организацией как вызывающий беспокойство. Глава Всемирной медассоциации сравнил новый штамм "омикрон" с вирусом Эбола. Он отметил, что мутация распространяется достаточно быстро, поэтому может представлять серьёзную опасность. Лайф уже писал, что больные новым штаммом коронавируса уже выявлены в Германии, Чехии, Великобритании, Нидерландах и Дании.
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