Председатель ЕК обозначила срок, в который учёные должны исследовать штамм "омикрон"

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что учёные должны собрать всю информацию о новом омикрон-штамме коронавируса в течение двух-трёх недель. При этом странам Евросоюза необходимо активизировать вакцинацию, ревакцинацию и санитарные меры, подчеркнула она.

"Мы бежим наперегонки со временем. Учёным и производителям вакцин нужно две-три недели, чтобы получить полную картину серьёзности мутации этого "омикрона", — заявила фон дер Ляйен на пресс-конференции в ходе своего визита в Латвию.

Вместе с тем необходимо придерживаться мер предосторожности. В качестве первого приоритета глава ЕК выделила вакцинацию и призвала использовать бустерные дозы как можно больше.