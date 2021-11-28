Глава АТОР: В России не обсуждают вопрос закрытия Египта из-за нового штамма ковида
По данным Роспотребнадзора, ни одного случая выявления в нашей стране этой мутации на 28 ноября нет, включая и среди тех, кто вернулся из-за рубежа.
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На данный момент повода для беспокойства относительно возможного закрытия Египта из-за распространения нового штамма коронавируса "омикрон" нет. Об этом заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
Она напомнила, что, по данным Роспотребнадзора, ни одного случая этой мутации в России на 28 ноября не выявлено, в том числе среди вернувшихся из-за рубежа.
"Регулярное и чартерное авиасообщение с Египтом осуществляется в плановом порядке, у туристов пока нет повода для беспокойства", — приводит слова Ломидзе РИА "Новости".
Исполнительный директор заметила, что после заявления сенатора Владимира Круглого, посчитавшего, что "омикрон" уже завезли в Россию туристы, вернувшиеся из Египта, путешественники весь день обращались к турагентам с вопросами о своих поездках в декабре и январе. Ломидзе уточнила, что, по её сведениям, сейчас российские власти не обсуждают вопрос "закрытия Египта".
По словам представителя АТОР, в конце декабря и начале января туры в Египет забронировали порядка 80–100 тысяч туристов.
Напомним, что в ЮАР был выявлен новый вариант коронавируса B.1.1.529, названный греческой буквой "омикрон". Ранее "ботсванский" штамм был признан организацией как вызывающий беспокойство. Глава Всемирной медассоциации сравнил новый штамм "омикрон" с вирусом Эбола. Он отметил, что мутация распространяется достаточно быстро, поэтому может представлять серьёзную опасность. Лайф уже писал, что больные новым штаммом коронавируса уже выявлены в Германии, Чехии, Великобритании, Нидерландах и Дании.
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