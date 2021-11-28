Глава АТОР: В России не обсуждают вопрос закрытия Египта из-за нового штамма ковида

На данный момент повода для беспокойства относительно возможного закрытия Египта из-за распространения нового штамма коронавируса "омикрон" нет. Об этом заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Она напомнила, что, по данным Роспотребнадзора, ни одного случая этой мутации в России на 28 ноября не выявлено, в том числе среди вернувшихся из-за рубежа.

"Регулярное и чартерное авиасообщение с Египтом осуществляется в плановом порядке, у туристов пока нет повода для беспокойства", — приводит слова Ломидзе РИА "Новости".

Исполнительный директор заметила, что после заявления сенатора Владимира Круглого, посчитавшего, что "омикрон" уже завезли в Россию туристы, вернувшиеся из Египта, путешественники весь день обращались к турагентам с вопросами о своих поездках в декабре и январе. Ломидзе уточнила, что, по её сведениям, сейчас российские власти не обсуждают вопрос "закрытия Египта".