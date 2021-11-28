Непомнящий и Карлсен завершили третью партию подряд вничью в матче за шахматную корону
Завтра игроков ждёт день отдыха, а уже во вторник они сойдутся в поединке в четвёртый раз.
Фото © ТАСС / АР / Kamran Jebreili
Российский гроссмейстер Ян Непомнящий и его норвежский соперник Магнус Карлсен завершили вничью третью партию матча за мировую шахматную корону.
Очередной раунд встречи завершился на 41-м ходу. При этом Непомнящий играл партию белыми фигурами.
Добавим, что завтра у гроссмейстеров — день отдыха. Следующая дуэль Непомнящего и Карлсена состоится во вторник. Отметим, что первые две партии также завершились вничью.
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