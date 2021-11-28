ГБР Украины изучит ролик со стреляющим из гаубицы в Донбассе журналистом Бутусовым

Госбюро расследований Незалежной изучит ролик со стреляющим из гаубицы украинским журналистом Бутусовым. Видео © Facebook / Юрій Бутусов

ГБР Незалежной начало расследование после публикации видеоролика, на котором украинский журналист Юрий Бутусов стреляет из гаубицы. Это произошло после того, как на пресс-конференции Бутусов устроил перепалку с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В Госбюро расследований уточнили, что уголовное производство открыто не против Бутусова, предметом является выяснение обстоятельств, кто и при каких условиях допустил гражданское лицо к оружию.

"Ещё раз подчёркиваем: никакого "дела" против Юрия Бутусова в производстве ГБР нет и просим не втягивать ГБР в политические обвинения", — сказано на сайте ведомства.

Сам Бутусов утверждает, что видео было снято давно на тренировках подразделений территориальной обороны одной из областей Украины.

Депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский, слова которого приводит kp.ru, заметил, что вся "фигурная езда" журналиста закончится тем, что он "с юшкой из носа и разбитым глазом будет клясться на чисто русском языке, что тот выстрел был холостым, причём в сторону Вашингтона".