В Иркутске возбудили уголовное дело о хищении из бюджета ПФР более 600 тысяч рублей
Сотрудники регионального отделения распоряжались украденными средствами по своему усмотрению, полагают следователи.
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В Иркутске возбуждено уголовное дело о мошенничестве со средствами Пенсионного фонда России. Подозреваемые похитили из бюджета ведомства более 600 тысяч рублей, сообщает пресс-служба СУ СКР по области.
Отмечается, что подозреваемые с использованием служебного положения похищали деньги из бюджета ПФР и его территориальных подразделений в Приволжском, Уральском, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах, средствами они распорядились по своему усмотрению. Следствие устанавливает все обстоятельства совершения преступления. Решается вопрос об избрании фигурантам уголовного дела меры пресечения.
Ранее суд арестовал экс-заместителя ульяновского губернатора Анатолия Озернова. Ему было предъявлено обвинение по статье о "мошенничестве, совершённом организованной группой либо в особо крупном размере".
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