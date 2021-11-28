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В Иркутске возбудили уголовное дело о хищении из бюджета ПФР более 600 тысяч рублей

Сотрудники регионального отделения распоряжались украденными средствами по своему усмотрению, полагают следователи.

28 ноября, 17:57

Фото © shutterstock

В Иркутске возбуждено уголовное дело о мошенничестве со средствами Пенсионного фонда России. Подозреваемые похитили из бюджета ведомства более 600 тысяч рублей, сообщает пресс-служба СУ СКР по области.

Отмечается, что подозреваемые с использованием служебного положения похищали деньги из бюджета ПФР и его территориальных подразделений в Приволжском, Уральском, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах, средствами они распорядились по своему усмотрению. Следствие устанавливает все обстоятельства совершения преступления. Решается вопрос об избрании фигурантам уголовного дела меры пресечения.

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Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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