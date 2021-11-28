Игорь Крутой назвал смерть Градского большой несправедливостью

Певец и композитор Александр Градский мечтал вырастить детей, был счастливым отцом. Его смерть — большая несправедливость, заявил в беседе с "Вечерней Москвой" народный артист России, музыкальный продюсер Игорь Крутой.

Пианист отметил большой талант Градского и указал, что большая часть артистов нашей эстрады выросла на голосе, произведениях Александра Борисовича — "начиная с "Романса о влюблённых" и других композиций.

"И это большая несправедливость, потому что он талантливый певец и композитор гениальный, и бесподобный отец маленьких детей, которых он так мечтал вырастить и поставить на ноги. Но судьба по-другому распорядилась, и в этом есть огромная несправедливость", — указал Крутой.

Вместе с тем музыкант подчеркнул, что у поклонников композитора есть его бессмертные песни. "Большое видится на расстоянии", — заключил Крутой.

Напомним, 26 ноября стало известно, что Градского госпитализировали с подозрением на инсульт. Музыкант находился дома, внезапно почувствовал себя плохо и вызвал медиков. 28 ноября рано утром стало известно, что артист ушёл из жизни в больнице в возрасте 72 лет.