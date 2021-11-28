Онищенко рассказал, что указал бы в детских QR-кодах
При этом эпидемиолог отметил, что вводить их пока не стоит. Объяснил это тем, что несовершеннолетние по сравнению с взрослыми не столь мобильны.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Зыков Кирилл
Если в России введутся QR-коды для детей, в них можно будет заносить данные о том, болели ковидом их родители или другие близкие родственники. Такое мнение высказал бывший главный государственный санитарный врач РФ, экс-депутат Госдумы Геннадий Онищенко.
"Для детей в [QR-коде о вакцинации или перенесённом заболевании] я бы написал, болели у них родители или близкие или не болели. Потому что коронавирус мог пройти [у ребёнка] бессимптомно, учитывая, что пока инфекция их щадит", — заявил Онищенко в беседе с Ura.ru.
По его словам, дети не настолько мобильны, как взрослые, и не имеют возможности "полететь туда, куда захотят", поэтому введение в России QR-кодов для несовершеннолетних эпидемиолог счёл ненужным. Школа — это единственное место, где есть высокий риск заразиться ковидом. А чтобы снизить заболеваемость инфекцией, следует соблюдать установленные требования, направленные на борьбу с её распространением.
Так, в школах запрещены массовые мероприятия, каждый класс занимается в отдельном кабинете, а на входе в учреждение проводится обязательная термометрия. Это сделано с целью максимального уменьшения возможности пересечения школьников друг с другом. Также, по мнению Онищенко, во всех образовательных учреждениях должны появиться медицинские работники.
"В QR-код можно ввести данные о цвете моих волос, о цвете глаз. Это просто удобный источник внесения информации и (при необходимости) получения её по данному человеку. Но сам QR-код ни от чего не защищает (от распространения коронавирусной инфекции. — Прим. Лайфа). Он помогает прежде всего врачам", — рассказал эпидемиолог.
Ранее замглавы Минздрава Олег Салагай рассказал о пользе детской вакцинации от коронавируса. По его словам, регистрация детской вакцины от ковида внесёт весомый вклад в защиту здоровья подрастающего поколения. Как стало известно 19 ноября, в Москве первым компонентом вакцины от коронавируса привили 400 детей. Препарат "Спутник М" планируют протестировать на трёх тысячах ребят в возрасте от 12 до 17 лет.
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