НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Зенит" в Москве обыграл ЦСКА и сохранил отрыв от "Динамо"

Подопечные Алексея Березуцкого теперь отстают от лидера сезона на 12 баллов и располагаются на шестом месте.

28 ноября, 18:57

Фото © ФК "Зенит" / Вячеслав Евдокимов

Питерский "Зенит" в выездном матче 16-го тура РПЛ переиграл ЦСКА со счётом 2:0. Встреча прошла на "ВЭБ-арене" в Москве.

Счёт в первом тайме открыл Клаудиньо. Что интересно, перед тем как попасть в сетку ворот, мяч отскочил от ноги защитника Игоря Дивеева и лишь после этого оказался за линией. При этом свои шансы были и у армейцев. В начале матча в штангу попал Заболотный, а Эджуке упустил реальный момент во второй половине игры. Добавим, что для ЦСКА это стал четвёртый матч, в котором они не сумели победить. В самом конце игры Артём Дзюба выступил в роли ассистента, а Мостовой удвоил преимущество петербуржцев.

Погоня за "Зенитом" продолжается: "Динамо" вырвало победу у "Рубина" в гостевом матче РПЛ

Погоня за "Зенитом" продолжается: "Динамо" вырвало победу у "Рубина" в гостевом матче РПЛ

"Зенит" же по итогам тура сохранил преимущество в четыре очка над идущим вторым "Динамо". Что касается ЦСКА, то команда Алексея Березуцкого идёт на шестой строчке, отставая от лидера на 12 баллов.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1