"Зенит" в Москве обыграл ЦСКА и сохранил отрыв от "Динамо"
Подопечные Алексея Березуцкого теперь отстают от лидера сезона на 12 баллов и располагаются на шестом месте.
Фото © ФК "Зенит" / Вячеслав Евдокимов
Питерский "Зенит" в выездном матче 16-го тура РПЛ переиграл ЦСКА со счётом 2:0. Встреча прошла на "ВЭБ-арене" в Москве.
Счёт в первом тайме открыл Клаудиньо. Что интересно, перед тем как попасть в сетку ворот, мяч отскочил от ноги защитника Игоря Дивеева и лишь после этого оказался за линией. При этом свои шансы были и у армейцев. В начале матча в штангу попал Заболотный, а Эджуке упустил реальный момент во второй половине игры. Добавим, что для ЦСКА это стал четвёртый матч, в котором они не сумели победить. В самом конце игры Артём Дзюба выступил в роли ассистента, а Мостовой удвоил преимущество петербуржцев.
"Зенит" же по итогам тура сохранил преимущество в четыре очка над идущим вторым "Динамо". Что касается ЦСКА, то команда Алексея Березуцкого идёт на шестой строчке, отставая от лидера на 12 баллов.
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