"Зенит" в Москве обыграл ЦСКА и сохранил отрыв от "Динамо"

Счёт в первом тайме открыл Клаудиньо. Что интересно, перед тем как попасть в сетку ворот, мяч отскочил от ноги защитника Игоря Дивеева и лишь после этого оказался за линией. При этом свои шансы были и у армейцев. В начале матча в штангу попал Заболотный, а Эджуке упустил реальный момент во второй половине игры. Добавим, что для ЦСКА это стал четвёртый матч, в котором они не сумели победить. В самом конце игры Артём Дзюба выступил в роли ассистента, а Мостовой удвоил преимущество петербуржцев.