Одно из главных событий матча произошло ещё до его начала. Португалец Криштиану Роналду начал встречу на скамейке запасных. На "Манчестере" это, по сути, никак не сказалось, ведь именно команда Майкла Каррика открыла счёт. Отличился Джейдон Санчо. Однако совсем скоро Жоржиньо восстановил равенство на табло. В целом игра прошла при полном преимуществе "Челси", которые нанесли в семь с лишним раз больше ударов по воротам соперника, 23 против трёх.