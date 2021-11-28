Справляются без Рангника: "Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с "Челси" в матче чемпионата Англии
Что интересно, в стартовом составе "красных дьяволов" не нашлось места португальцу Криштиану Роналду.
Фото © Twitter / Manchester United
Лондонский "Челси" на своём поле сыграл вничью с "Манчестер Юнайтед" в матче 13-го тура чемпионата Англии по футболу.
Одно из главных событий матча произошло ещё до его начала. Португалец Криштиану Роналду начал встречу на скамейке запасных. На "Манчестере" это, по сути, никак не сказалось, ведь именно команда Майкла Каррика открыла счёт. Отличился Джейдон Санчо. Однако совсем скоро Жоржиньо восстановил равенство на табло. В целом игра прошла при полном преимуществе "Челси", которые нанесли в семь с лишним раз больше ударов по воротам соперника, 23 против трёх.
По итогам тура лондонцы сохранили первую строчку, однако сильнее подпустили к себе "Манчестер Сити". "Юнайтед" же после 13 матчей замыкают первую восьмёрку.
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