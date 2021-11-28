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Художественный директор Louis Vuitton умер в возрасте 41 года

Его коллеги заявили, что потрясены этой ужасной новостью.

28 ноября, 19:04
<p>Вирджил Абло. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CW1FIGSjKiJ/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">lvmh</a></p>

Вирджил Абло. Фото © Instagram / lvmh

Основатель бренда Off-White и художественный руководитель Louis Vuitton Вирджил Абло скончался на 42-м году жизни. Об этом сообщается в "Инстаграме" компании LVHM (Louis Vuitton Moët Hennessy). Отмечается, что причиной смерти дизайнера стал рак — сердечная ангиосаркома.

"Мы все потрясены этой ужасной новостью. Вирджил был не только гениальным дизайнером, визионером, он был человеком с прекрасной душой и великой мудростью", — приводятся в сообщении слова президента компании Бернара Арно.

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Абло родился в Соединённых Штатах в семье эмигрантов из Ганы. Его карьера в индустрии моды началась в 2009 году. Через четыре года он основал свой бренд Off-White. В 2018 году Абло назначили художественным директором мужской линии одежды бренда Louis Vuitton.

Ранее Лайф рассказывал о смерти сооснователя сети ресторанов Subway Питера Бака. В 1965 году именно он дал 17-летнему Фреду Де Люку $1000 на открытие конкурента McDonald’s.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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