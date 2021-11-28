В ВОЗ заявили о недостаточности данных, чтобы считать штамм "омикрон" опаснее "дельты"

На сегодняшний день данных о том, что новый штамм коронавируса "омикрон" заразнее других вариантов, в том числе "дельты", нет. Об этом сказано в заявлении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

"Пока не ясно, является ли "омикрон" более трансмиссивным — например, легче передаётся от человека к человеку — в сравнении с другими вариантами, включая вариант "дельта", — говорится в релизе.

В ВОЗ уточнили, что количество выявленных случаев заражения в Южной Африке возросло в районах, куда проник "омикрон", но исследования о том, связанно ли это с новым штаммом или с другими факторами, продолжается.

В организации отметили, что пока нет информации, вызывает ли "омикрон" более тяжёлое течение болезни, а также об отличии симптомом новой мутации от тех, что наблюдаются при других штаммах. Для исследования этого потребуется от нескольких дней до нескольких недель, добавили в ВОЗ.