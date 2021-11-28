В ВОЗ заявили о недостаточности данных, чтобы считать штамм "омикрон" опаснее "дельты"
При этом все существующие сегодня вакцины являются эффективными против тяжелого течения болезни, а также смерти, напомнили в организации.
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На сегодняшний день данных о том, что новый штамм коронавируса "омикрон" заразнее других вариантов, в том числе "дельты", нет. Об этом сказано в заявлении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
"Пока не ясно, является ли "омикрон" более трансмиссивным — например, легче передаётся от человека к человеку — в сравнении с другими вариантами, включая вариант "дельта", — говорится в релизе.
В ВОЗ уточнили, что количество выявленных случаев заражения в Южной Африке возросло в районах, куда проник "омикрон", но исследования о том, связанно ли это с новым штаммом или с другими факторами, продолжается.
В организации отметили, что пока нет информации, вызывает ли "омикрон" более тяжёлое течение болезни, а также об отличии симптомом новой мутации от тех, что наблюдаются при других штаммах. Для исследования этого потребуется от нескольких дней до нескольких недель, добавили в ВОЗ.
При этом вакцины сегодня остаются критическим элементом для снижения числа случаев сложного протекания болезни, а также смерти. Все существующие препараты эффективны как против тяжелых заражений, так и против смерти, заключили в ВОЗ.
Напомним, что в ЮАР был выявлен новый вариант коронавируса B.1.1.529, названный греческой буквой "омикрон". Ранее "ботсванский" штамм был признан организацией как вызывающий беспокойство. Глава Всемирной медассоциации сравнил новый штамм "омикрон" с вирусом Эбола. Он отметил, что мутация распространяется достаточно быстро, поэтому может представлять серьёзную опасность. Лайф уже писал, что больные новым штаммом коронавируса выявлены в Израиле, Германии, Чехии, Великобритании, Нидерландах и Дании.
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