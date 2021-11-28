Вирусолог Аграновский не исключил, что омикрон-штамм ковида окажется мягче "дельты"
По словам эксперта, этот вариант вируса по классификации ВОЗ относится к категории "вызывающий беспокойство", однако всё надо исследовать. При этом на данный момент оснований для паники нет.
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Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский рассказал в беседе с радио "Комсомольская правда", насколько верны опасения по поводу штамма коронавируса "омикрон". При этом эксперт не исключил, что эта мутация мягче по сравнению с "дельтой", передаёт kp.ru.
По словам Аграновского, данный вариант вируса по классификации ВОЗ относится к категории "вызывающий беспокойство". Причём такого количества мутаций в новых штаммах учёные пока ещё не видели. У него их около 50. Новый вариант способен уходить от вакцин, быть заразнее. По словам эксперта, нужна осторожность, необходимо следить за вирусом. Однако пока нет никаких данных, что он способен потеснить доминирующий сейчас штамм — "дельту". Также нет информации о том, что он смертоноснее. Пока не зарегистрировано ни одного летального случая.
"Вполне возможно, что "омикрон" — более мягкий вариант. Но это всё надо исследовать. На данный момент оснований для паники нет. Но надо оперативно разобраться, способна ли вакцина "Спутник V" и вызываемые ею антитела нейтрализовать новый штамм. Или там могут быть какие-то проблемы со степенью нейтрализации. Это можно сделать уже сейчас, в лаборатории", — заявил эксперт.
По его словам, сейчас в первую очередь изучается вопрос возможной устойчивости штамма к вакцинным антителам. Американская компания Moderna даже заявила, что планирует создать препарат именно против омикрон-штамма. Однако Аграновский считает, что это больше пиар. Он отметил, что пока ещё рано делать такие заявления.
"Нужна ли будет такая вакцина вообще? Это открытый вопрос. Надо ли переделывать наш "Спутник" — неясно. Этот штамм может не пробить "дельту", потому что сейчас дельта-вариант занял всю площадку. Это очень хорошо приспособленный к человеку штамм. И "омикрону" предстоит выдержать очень непростую конкуренцию", — пояснил вирусолог.
Собеседник прокомментировал одну из версий появления нового штамма коронавируса, согласно которой он возник в организме человека с ослабленной иммунной системой, предположительно, больного ВИЧ. Аграновский назвал такой исход вполне разумным, а также отметил, что проблема лишь в одном — в малом количестве вакцинированных жителей. По его мнению, чем меньше людей сделали прививки, тем больше шанс появления нового штамма. Кроме того, в Южной Африке достаточно высокий процент тех, у кого низкий иммунитет, а также больных СПИДом. В организме такого человека вирус комфортно размножается в течение долгого времени, вследствие чего шанс появления нового варианта вируса значительно возрастает, отметил специалист.
"Свойства штамма "омикрон" ещё предстоит исследовать. Слишком мало случаев было зарегистрировано, чтобы собрать более-менее пристойную статистику. Какие группы он больше заражает? Молодых, пожилых? Как на него действуют антитела у ранее переболевших или привитых? Всё это ещё предстоит узнать", — заключил профессор МГУ.
Ранее сенатор Владимир Круглый рассказал о появлении в России штамма ковида "омикрон". Его в нашу страну могли завезти граждане, посетившие Египет, считает парламентарий. Однако заявление Круглого опровергли в Роспотребнадзоре. Там указали, что новый вариант ковида в РФ пока не обнаружен.
Напомним, что в ЮАР был выявлен новый вариант коронавируса B.1.1.529, названный греческой буквой "омикрон". Ранее "ботсванский" штамм был признан организацией как вызывающий беспокойство. Глава Всемирной медассоциации сравнил новый штамм "омикрон" с вирусом Эбола. Он отметил, что мутация распространяется достаточно быстро, поэтому может представлять серьёзную опасность. Лайф уже писал, что больные новым штаммом коронавируса выявлены в Германии, Чехии, Великобритании, Нидерландах и Дании.
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