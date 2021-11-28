Вирусолог Аграновский не исключил, что омикрон-штамм ковида окажется мягче "дельты"

Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский рассказал в беседе с радио "Комсомольская правда", насколько верны опасения по поводу штамма коронавируса "омикрон". При этом эксперт не исключил, что эта мутация мягче по сравнению с "дельтой", передаёт kp.ru.

По словам Аграновского, данный вариант вируса по классификации ВОЗ относится к категории "вызывающий беспокойство". Причём такого количества мутаций в новых штаммах учёные пока ещё не видели. У него их около 50. Новый вариант способен уходить от вакцин, быть заразнее. По словам эксперта, нужна осторожность, необходимо следить за вирусом. Однако пока нет никаких данных, что он способен потеснить доминирующий сейчас штамм — "дельту". Также нет информации о том, что он смертоноснее. Пока не зарегистрировано ни одного летального случая.

"Вполне возможно, что "омикрон" — более мягкий вариант. Но это всё надо исследовать. На данный момент оснований для паники нет. Но надо оперативно разобраться, способна ли вакцина "Спутник V" и вызываемые ею антитела нейтрализовать новый штамм. Или там могут быть какие-то проблемы со степенью нейтрализации. Это можно сделать уже сейчас, в лаборатории", — заявил эксперт.

По его словам, сейчас в первую очередь изучается вопрос возможной устойчивости штамма к вакцинным антителам. Американская компания Moderna даже заявила, что планирует создать препарат именно против омикрон-штамма. Однако Аграновский считает, что это больше пиар. Он отметил, что пока ещё рано делать такие заявления.

"Нужна ли будет такая вакцина вообще? Это открытый вопрос. Надо ли переделывать наш "Спутник" — неясно. Этот штамм может не пробить "дельту", потому что сейчас дельта-вариант занял всю площадку. Это очень хорошо приспособленный к человеку штамм. И "омикрону" предстоит выдержать очень непростую конкуренцию", — пояснил вирусолог.

Собеседник прокомментировал одну из версий появления нового штамма коронавируса, согласно которой он возник в организме человека с ослабленной иммунной системой, предположительно, больного ВИЧ. Аграновский назвал такой исход вполне разумным, а также отметил, что проблема лишь в одном — в малом количестве вакцинированных жителей. По его мнению, чем меньше людей сделали прививки, тем больше шанс появления нового штамма. Кроме того, в Южной Африке достаточно высокий процент тех, у кого низкий иммунитет, а также больных СПИДом. В организме такого человека вирус комфортно размножается в течение долгого времени, вследствие чего шанс появления нового варианта вируса значительно возрастает, отметил специалист.