Кабмин Израиля одобрил отслеживание геолокаций заражённых омикрон-штаммом ковида
Действовать подобное решение будет до полуночи 2 декабря и не будет распространено на всех заболевших, как было в предыдущие волны.
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Служба общей безопасности Израиля (ШАБАК) будет отслеживать геолокации людей, заразившихся новым штаммом коронавируса "омикрон", после одобрения этой идеи правительством страны.
"Определение местоположения по сотовому телефону будет производиться для выявления заболевших и прерывания цепочки заражения", — сказано в сообщении, опубликованном на сайте главы кабмина Нафтали Бенета.
Действовать подобное решение будет до полуночи 2 декабря и исключительно в отношении заразившихся "омикроном". Отмечается, что речи о широком применении подобной слежки в отношении всех заболевших, как было в предыдущие волны ковида, не идёт. Также ШАБАК не станет контролировать соблюдение самоизоляции.
Напомним, первый случай заражения штаммом "омикрон" в Израиле был выявлен 26 ноября. Эта мутация подтвердилась у вернувшегося из Малави гражданина.
Ранее Лайф рассказывал, что в ЮАР был выявлен новый вариант коронавируса B.1.1.529, названный греческой буквой "омикрон". Ранее "ботсванский" штамм был признан организацией как вызывающий беспокойство. Глава Всемирной медассоциации сравнил новый штамм "омикрон" с вирусом Эбола. Он отметил, что мутация распространяется достаточно быстро, поэтому может представлять серьёзную опасность. Лайф уже писал, что больные новым штаммом коронавируса выявлены в Германии, Чехии, Великобритании, Нидерландах и Дании.
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