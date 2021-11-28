Кабмин Израиля одобрил отслеживание геолокаций заражённых омикрон-штаммом ковида

Служба общей безопасности Израиля (ШАБАК) будет отслеживать геолокации людей, заразившихся новым штаммом коронавируса "омикрон", после одобрения этой идеи правительством страны.

"Определение местоположения по сотовому телефону будет производиться для выявления заболевших и прерывания цепочки заражения", — сказано в сообщении, опубликованном на сайте главы кабмина Нафтали Бенета.

Действовать подобное решение будет до полуночи 2 декабря и исключительно в отношении заразившихся "омикроном". Отмечается, что речи о широком применении подобной слежки в отношении всех заболевших, как было в предыдущие волны ковида, не идёт. Также ШАБАК не станет контролировать соблюдение самоизоляции.