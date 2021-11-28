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Альпинисты поднялись на самый высокий вулкан Мексики, чтобы спасти собаку

За месяц на вершине пёс похудел, но больше ничего страшного с ним не случилось. Сейчас Канело находится в руках ветеринаров.

28 ноября, 18:12

Фото © Facebook / Layo Aguilar

В Мексике альпинисты поднялись на самый высокий вулкан, чтобы спасти собаку. Видео © Facebook / Layo Aguilar

В Мексике группа из 30 альпинистов отправилась на самый высокий в стране вулкан Орисаба, чтобы спасти пса по кличке Канело, который больше месяца провёл на его вершине. Об этом пишет Daily Mail.

В октябре группа туристов начала восхождение на Орисабу. По пути они повстречали Канело и начали подкармливать — так хвостатый и пошёл за альпинистами. Путешественники добрались до цели и стали спускаться, тогда-то один из них на обратном пути заметил, что собаки рядом нет. Инструктор запретил возвращаться за псом в связи с ухудшением погоды, ведь в горах становилось небезопасно.

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По возвращении домой один из альпинистов рассказал о Канело в социальных сетях, и пост о собаке быстро набрал популярность. Тогда другие альпинисты отправились на Орисабу и искали пса, однако появлялись сообщения, что кто-то видел четырёхлапого, но не смог заставить его спуститься. В результате известный в Мексике альпинист Лайо Агилар собрал отряд из 30 человек и отправился спасать Канело. Туристы нашли собаку в тот момент, когда животное уже было обессилено и не могло сопротивляться.

"Я ласкал знаменитого Канело и чувствовал, что он отзывается на человеческий язык", — написал Агилар в "Фейсбуке", отметив, что сразу же накормил очень голодного пса.

Чтобы спустить Канело, альпинисты положили его в рюкзак и несли по очереди. За месяц на вершине собака похудела, однако проблем со здоровьем у неё нет. Сначала Агилар хотел оставить Канело у себя, но понял, что не сможет приютить третьего пса. Сейчас питомец находится в руках ветеринаров.

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Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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