Альпинисты поднялись на самый высокий вулкан Мексики, чтобы спасти собаку

В Мексике альпинисты поднялись на самый высокий вулкан, чтобы спасти собаку. Видео © Facebook / Layo Aguilar

В Мексике группа из 30 альпинистов отправилась на самый высокий в стране вулкан Орисаба, чтобы спасти пса по кличке Канело, который больше месяца провёл на его вершине. Об этом пишет Daily Mail.

В октябре группа туристов начала восхождение на Орисабу. По пути они повстречали Канело и начали подкармливать — так хвостатый и пошёл за альпинистами. Путешественники добрались до цели и стали спускаться, тогда-то один из них на обратном пути заметил, что собаки рядом нет. Инструктор запретил возвращаться за псом в связи с ухудшением погоды, ведь в горах становилось небезопасно.

По возвращении домой один из альпинистов рассказал о Канело в социальных сетях, и пост о собаке быстро набрал популярность. Тогда другие альпинисты отправились на Орисабу и искали пса, однако появлялись сообщения, что кто-то видел четырёхлапого, но не смог заставить его спуститься. В результате известный в Мексике альпинист Лайо Агилар собрал отряд из 30 человек и отправился спасать Канело. Туристы нашли собаку в тот момент, когда животное уже было обессилено и не могло сопротивляться.

"Я ласкал знаменитого Канело и чувствовал, что он отзывается на человеческий язык", — написал Агилар в "Фейсбуке", отметив, что сразу же накормил очень голодного пса.

Чтобы спустить Канело, альпинисты положили его в рюкзак и несли по очереди. За месяц на вершине собака похудела, однако проблем со здоровьем у неё нет. Сначала Агилар хотел оставить Канело у себя, но понял, что не сможет приютить третьего пса. Сейчас питомец находится в руках ветеринаров.