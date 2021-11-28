Линдси Лохан объявила о помолвке с финансистом из Дубая
По слухам, они начали встречаться в начале 2020 года, однако до этого момента не афишировали отношения.
Фото © Instagram / lindsaylohan
Американская актриса Линдси Лохан опубликовала в "Инстаграме" снимки со своим бойфрендом — финансистом из Дубая Бадером Шаммасом — и сообщила о помолвке.
"Моя любовь. Моя жизнь. Моя семья. Моё будущее", — подписала 35-летняя звезда серию фотографий с кольцом на безымянном пальце.
Отец Линдси Майкл Лохан в комментарии TMZ заметил, что очень рад за дочь и Бадера, и выразил гордость от того, что актриса делает в жизни.
"Бадер — замечательный парень и оказывает большое влияние на её жизнь. Да благословит их Бог", — сказал Майкл.
Об избраннике актрисы известно немногое, его профиль в "Инстаграме" закрыт. По слухам, пара встречается с начала 2020 года, однако отношения до этого момента они не афишировали. Бадер последние три года работает в подразделении международного управления капиталом Credit Suisse в Дубае в качестве помощника вице-президента, а до этого был сотрудником сферы управления капиталом в Кувейте.
Ранее Лайф рассказывал, что дочь Анастасии Заворотнюк Анна объявила о помолвке с возлюбленным. Известно, что с молодым человеком она познакомилась во время учёбы в Нью-Йорке. Они встречаются почти шесть лет.
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