Член ОП Данюк счёл позитивным призыв Германии насчёт санкций против "Северного потока – 2"

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты (ОП) РФ Никита Данюк прокомментировал информацию СМИ о том, что Берлин призывает Вашингтон отказаться от санкций против "Северного потока – 2". По мнению эксперта, подобное можно расценить в качестве "позитивного сигнала".

Демократы, вошедшие в новый кабмин ФРГ, играют далеко не последнюю роль в правительстве, отметил Данюк. По его словам, несмотря на критику в адрес газопровода, они всё-таки понимают, что проект полностью удовлетворяет интересы Берлина, в частности это касается развития экономики и энергетической безопасности Германии в целом. Эксперт считает, что санкции американцы всё-таки примут, но ограничения не окажут существенного влияния на те компании, которые занимаются сертификацией и эксплуатацией "Северного потока – 2".

"Это в первую очередь европейский бизнес, и, в частности, немецкий бизнес. Конечно, ситуация с санкциями неприятная, но она никак не сможет остановить начало уже полноценной реализации "Северного потока – 2", — приводит RT слова Данюка.

Вместе с тем член ОП убеждён, что "немцы сами загнали себя в ловушку", так как из-за растущей зависимости от возобновляемых источников энергии фактически остались без надёжных поставок ресурсов.