Член ОП Данюк счёл позитивным призыв Германии насчёт санкций против "Северного потока – 2"
Вместе с тем эксперт убеждён, что "немцы сами загнали себя в ловушку", так как из-за растущей зависимости от возобновляемых источников энергии фактически остались без надёжных поставок ресурсов.
Фото © Nord Stream 2
Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты (ОП) РФ Никита Данюк прокомментировал информацию СМИ о том, что Берлин призывает Вашингтон отказаться от санкций против "Северного потока – 2". По мнению эксперта, подобное можно расценить в качестве "позитивного сигнала".
Демократы, вошедшие в новый кабмин ФРГ, играют далеко не последнюю роль в правительстве, отметил Данюк. По его словам, несмотря на критику в адрес газопровода, они всё-таки понимают, что проект полностью удовлетворяет интересы Берлина, в частности это касается развития экономики и энергетической безопасности Германии в целом. Эксперт считает, что санкции американцы всё-таки примут, но ограничения не окажут существенного влияния на те компании, которые занимаются сертификацией и эксплуатацией "Северного потока – 2".
"Это в первую очередь европейский бизнес, и, в частности, немецкий бизнес. Конечно, ситуация с санкциями неприятная, но она никак не сможет остановить начало уже полноценной реализации "Северного потока – 2", — приводит RT слова Данюка.
Вместе с тем член ОП убеждён, что "немцы сами загнали себя в ловушку", так как из-за растущей зависимости от возобновляемых источников энергии фактически остались без надёжных поставок ресурсов.
Ранее портал Axios со ссылкой на документ, который немецкое посольство в Вашингтоне направило законодателям, сообщил, что власти Германии призвали США отказаться от санкций против "Северного потока – 2". В частности, ограничения поставят под угрозу достижение совместного заявления об укреплении энергетической безопасности Украины.
Напомним, в начале сентября "Газпром" сообщил, что "Северный поток – 2" полностью достроен, а 18 октября стало известно, что первая нитка газопровода заполнена техническим газом. Отмечалось, что Россия готова начать поставки топлива на следующий день после получения соответствующего разрешения от немецкого регулятора. Однако Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию. Ведомство требует, чтобы компания Nord Stream 2 AG передала основной капитал, касающийся трубопровода, в собственность своей германской "дочки". 16 ноября стало известно, что оператор "Северного потока – 2" учреждает дочернюю компанию в Германии, чтобы выполнить это требование.
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