ВОЗ подтвердила эффективность ПЦР-тестов для выявления омикрон-штамма коронавируса
В организации также уверены, что вакцины по-прежнему будут защищать от тяжёлого течения болезни и смерти из-за ковида.
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Существующие ПЦР-тесты на коронавирус эффективны для обнаружения нового штамма "омикрон". Это подтвердила Всемирная организация здравоохранения, о чём говорится в информационном бюллетене с обновлёнными данными о новом варианте коронавируса, который обнаружили недавно на юге Африки.
"Широко применяемые ПЦР-тесты продолжают выявлять инфекцию, включая инфицирование "омикроном", как мы это видели и в отношении других вариантов", — отметили в организации.
Пока окончательно не ясно, насколько действенны существующие вакцины от новой версии болезни, но Всемирная организация здравоохранения ведёт необходимую работу с партнёрами. При этом подчёркивается, что вакцины повышают шанс избежать тяжёлого течения ковида или смерти от него.
Напомним, что в ЮАР был выявлен новый вариант коронавируса B.1.1.529, названный греческой буквой "омикрон". "Ботсванский" штамм был признан Всемирной организацией здравоохранения как вызывающий беспокойство. Глава Всемирной медассоциации сравнил новый штамм "омикрон" с вирусом Эбола. Он отметил, что мутация распространяется достаточно быстро, поэтому может представлять серьёзную опасность. Лайф уже писал, что больные новым штаммом коронавируса выявлены в Израиле, Германии, Чехии, Великобритании, Нидерландах и Дании.
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