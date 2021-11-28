ВОЗ подтвердила эффективность ПЦР-тестов для выявления омикрон-штамма коронавируса

Существующие ПЦР-тесты на коронавирус эффективны для обнаружения нового штамма "омикрон". Это подтвердила Всемирная организация здравоохранения, о чём говорится в информационном бюллетене с обновлёнными данными о новом варианте коронавируса, который обнаружили недавно на юге Африки.

"Широко применяемые ПЦР-тесты продолжают выявлять инфекцию, включая инфицирование "омикроном", как мы это видели и в отношении других вариантов", — отметили в организации.