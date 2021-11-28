НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

ВОЗ подтвердила эффективность ПЦР-тестов для выявления омикрон-штамма коронавируса

В организации также уверены, что вакцины по-прежнему будут защищать от тяжёлого течения болезни и смерти из-за ковида.

28 ноября, 19:21

Фото © Pexels

Существующие ПЦР-тесты на коронавирус эффективны для обнаружения нового штамма "омикрон". Это подтвердила Всемирная организация здравоохранения, о чём говорится в информационном бюллетене с обновлёнными данными о новом варианте коронавируса, который обнаружили недавно на юге Африки.

"Широко применяемые ПЦР-тесты продолжают выявлять инфекцию, включая инфицирование "омикроном", как мы это видели и в отношении других вариантов", отметили в организации.

Пока окончательно не ясно, насколько действенны существующие вакцины от новой версии болезни, но Всемирная организация здравоохранения ведёт необходимую работу с партнёрами. При этом подчёркивается, что вакцины повышают шанс избежать тяжёлого течения ковида или смерти от него.

Итальянский вирусолог Капуа призвала не истерить из-за штамма коронавируса "омикрон"

Итальянский вирусолог Капуа призвала не истерить из-за штамма коронавируса "омикрон"

Напомним, что в ЮАР был выявлен новый вариант коронавируса B.1.1.529, названный греческой буквой "омикрон". "Ботсванский" штамм был признан Всемирной организацией здравоохранения как вызывающий беспокойство. Глава Всемирной медассоциации сравнил новый штамм "омикрон" с вирусом Эбола. Он отметил, что мутация распространяется достаточно быстро, поэтому может представлять серьёзную опасность. Лайф уже писал, что больные новым штаммом коронавируса выявлены в Израиле, Германии, Чехии, Великобритании, Нидерландах и Дании.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1