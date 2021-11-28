Всех въезжающих в Великобританию решено отправлять на карантин
Также путешественникам придётся пройти ПЦР-тест и дождаться отрицательного результата. Новые требования распространяются даже на тех, кто полностью вакцинирован против CoViD-19.
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Власти Великобритании со вторника, 30 ноября, вновь вводят обязательное ПЦР-тестирование для приезжающих в страну. Также им придётся сесть на карантин до получения отрицательного результата. Как говорится в обновлённом руководстве для путешествий, которое опубликовал британский кабмин, подобные меры связаны с распространением "южноафриканского" штамма коронавируса "омикрон".
"Если вы полностью вакцинированы и прибудете в Англию после четырёх часов утра вторника 30 ноября, вам необходимо самоизолироваться, пройти ПЦР-тест до конца второго дня после вашего прибытия", — цитирует РИА "Новости" текст нововведений.
Для тех, кто не делал прививку, правила въезда в страну остаются прежними. Согласно им, прибывающим необходимо сдать ПЦР-тест на второй и восьмой день после прилёта. В течение всего этого периода люди обязаны соблюдать карантин.
Ранее сенатор Владимир Круглый заявил о появлении в России штамма ковида "омикрон". Его в нашу страну могли завезти граждане, посетившие Египет, считает парламентарий. Однако заявление Круглого опровергли в Роспотребнадзоре. Там указали, что новый вариант ковида в РФ пока не обнаружен.
Напомним, что в ЮАР был выявлен новый вариант коронавируса B.1.1.529, названный греческой буквой "омикрон". "Ботсванский" штамм был признан организацией как вызывающий беспокойство. Глава Всемирной медассоциации сравнил новый штамм "омикрон" с вирусом Эбола. Он отметил, что мутация распространяется достаточно быстро, поэтому может представлять серьёзную опасность. Лайф уже писал, что больные новым штаммом коронавируса уже выявлены в Германии, Чехии, Великобритании, Нидерландах и Дании.
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