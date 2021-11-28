Всех въезжающих в Великобританию решено отправлять на карантин

Власти Великобритании со вторника, 30 ноября, вновь вводят обязательное ПЦР-тестирование для приезжающих в страну. Также им придётся сесть на карантин до получения отрицательного результата. Как говорится в обновлённом руководстве для путешествий, которое опубликовал британский кабмин, подобные меры связаны с распространением "южноафриканского" штамма коронавируса "омикрон".

"Если вы полностью вакцинированы и прибудете в Англию после четырёх часов утра вторника 30 ноября, вам необходимо самоизолироваться, пройти ПЦР-тест до конца второго дня после вашего прибытия", — цитирует РИА "Новости" текст нововведений.