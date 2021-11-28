В Южно-Африканской Республике большинство заболевших за последние дни CoViD-19 заражены уже новым штаммом коронавируса "омикрон". Об этом заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса в обращении к нации.

"Регистрируемые сейчас новые случаи CoViD-19 в столичной провинции Гаутенг вызваны омикрон-штаммом. Этот вирус уже проник и в другие регионы страны. Мы ещё мало что знаем о данном штамме, однако не стоит поддаваться панике", — сказал Рамафоса.

Он добавил, что есть мощное оружие против коронавируса — вакцина. Президент призвал всех граждан, которые ещё не получили прививки от ковида, срочно сделать это. В стране готовят указ об обязательной вакцинации для представителей ряда профессий.