"Не стоит поддаваться панике": Президент ЮАР выступил с обращением к нации по поводу штамма коронавируса "омикрон"
Глава государства призвал как можно быстрее пройти вакцинацию от ковида тех, кто этого ещё не сделал.
Фото © Twitter / Cyril Ramaphosa
В Южно-Африканской Республике большинство заболевших за последние дни CoViD-19 заражены уже новым штаммом коронавируса "омикрон". Об этом заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса в обращении к нации.
"Регистрируемые сейчас новые случаи CoViD-19 в столичной провинции Гаутенг вызваны омикрон-штаммом. Этот вирус уже проник и в другие регионы страны. Мы ещё мало что знаем о данном штамме, однако не стоит поддаваться панике", — сказал Рамафоса.
Он добавил, что есть мощное оружие против коронавируса — вакцина. Президент призвал всех граждан, которые ещё не получили прививки от ковида, срочно сделать это. В стране готовят указ об обязательной вакцинации для представителей ряда профессий.
"Пока не будут получены научные данные о том, насколько опасен омикрон-штамм, мы не станем спешить с введением мер, способных негативно сказаться на экономике и повседневной жизни людей", — заверил президент.
Напомним, что новый вариант коронавируса B.1.1.529, названный греческой буквой "омикрон", был выявлен в ЮАР и Ботсване. Этот штамм признан Всемирной организацией здравоохранения как вызывающий беспокойство. Глава Всемирной медассоциации сравнил новый штамм "омикрон" с вирусом Эбола. Он отметил, что мутация распространяется достаточно быстро, поэтому может представлять серьёзную опасность. Лайф уже писал, что больные новым штаммом коронавируса выявлены в Израиле, Германии, Чехии, Великобритании, Нидерландах и Дании.
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