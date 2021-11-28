Россия объявила о начале серийного производства своих смертоносных гиперзвуковых ракет "Циркон", способных развивать скорость более десяти тысяч километров в час. Читатели британской газеты Daily Mail высказались о новейшей российской технике под соответствующей публикацией.

"Мои поздравления президенту Путину. Я уверена, что его оборонная стратегия позволит сохранять мир очень долгое время. Вспомните, как Маргарет Тэтчер однажды сказала, что наши собственные независимые средства ядерного устрашения помогли сохранять мир в течение почти 40 лет", — написала Doris Cotterpin под публикацией газеты.

"Россия даже не думала о том, чтобы создавать такое оружие, пока не начались трения с Западом. Запад хочет унизить все остальные страны. Кто бы ни руководил Западом, они этого заслуживают", — отметил hon estone.

"И что теперь? Россия имеет полное право производить такое оружие!" — отметил читатель под псевдонимом ABC.