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"Имеет полное право": Британцы дали оценку растущей военной мощи России

Некоторые читатели газеты призвали Лондон не враждовать, а сотрудничать с Москвой.

28 ноября, 20:20
<p>Фото © <a href="https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12372742@egNews" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Минобороны РФ</a></p>

Фото © Минобороны РФ

Россия объявила о начале серийного производства своих смертоносных гиперзвуковых ракет "Циркон", способных развивать скорость более десяти тысяч километров в час. Читатели британской газеты Daily Mail высказались о новейшей российской технике под соответствующей публикацией.

"Мои поздравления президенту Путину. Я уверена, что его оборонная стратегия позволит сохранять мир очень долгое время. Вспомните, как Маргарет Тэтчер однажды сказала, что наши собственные независимые средства ядерного устрашения помогли сохранять мир в течение почти 40 лет", написала Doris Cotterpin под публикацией газеты.

"Россия даже не думала о том, чтобы создавать такое оружие, пока не начались трения с Западом. Запад хочет унизить все остальные страны. Кто бы ни руководил Западом, они этого заслуживают", отметил hon estone.

"И что теперь? Россия имеет полное право производить такое оружие!" отметил читатель под псевдонимом ABC.

Повелитель морей: Почему российский "Циркон" заставляет нервничать военных в Пентагоне

Повелитель морей: Почему российский "Циркон" заставляет нервничать военных в Пентагоне

Напомним, 4 октября Россия успешно испытала гиперзвуковую ракету "Циркон" с атомной подлодки "Северодвинск". Пуск производился в Баренцевом море. В результате снаряд поразил условную цель.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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