Европе предсказали рекорд по отбору газа из подземных хранилищ

В ноябре этого года в Европе может быть поставлен рекорд по объёмам отбора газа из подземных хранилищ. Ассоциация Gas Infrastructure Europe ведёт учёт с 2011 года. До сих пор месячным максимумом был показатель ноября 2016 года — 11,26 миллиарда кубометров. В этом же месяце может быть выкачано 12 миллиардов кубометров.

Примечательно также то, что сейчас подземные хранилища Европы заполнены лишь на 69,94%, хотя за последние пять лет было в среднем на 16% больше. Причём этот разрыв растёт день ото дня. Есть и другая проблема: этот ноябрь в Европе стал самым холодным за пять лет. Температура там примерно на два градуса ниже, чем в прошлом году.