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Европе предсказали рекорд по отбору газа из подземных хранилищ

Нехватка топлива наблюдается на Западе на фоне необычно холодной зимы.

28 ноября, 20:16
<p>Фото © ТАСС / Алексей Павлишак</p>

Фото © ТАСС / Алексей Павлишак

В ноябре этого года в Европе может быть поставлен рекорд по объёмам отбора газа из подземных хранилищ. Ассоциация Gas Infrastructure Europe ведёт учёт с 2011 года. До сих пор месячным максимумом был показатель ноября 2016 года — 11,26 миллиарда кубометров. В этом же месяце может быть выкачано 12 миллиардов кубометров.

Как отмечает "Интерфакс", годом ранее потребовалось примерно в полтора раза меньше топлива из запасов — 8,85 миллиарда кубометров.

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Примечательно также то, что сейчас подземные хранилища Европы заполнены лишь на 69,94%, хотя за последние пять лет было в среднем на 16% больше. Причём этот разрыв растёт день ото дня. Есть и другая проблема: этот ноябрь в Европе стал самым холодным за пять лет. Температура там примерно на два градуса ниже, чем в прошлом году.

Лайф рассказывал, что рост цен на газ в Европе начался в августе, а уже к 9 сентября голубое топливо подорожало до 700 долларов. 6 октября его стоимость впервые в истории превысила 1900 долларов, затем цены постепенно начали снижаться. Тогда премьер Польши Матеуш Моравецкий предупредил, что вскоре в Европе может начаться огромный энергетический кризис. А российский лидер Владимир Путин заявил, что РФ не заинтересована в бесконечном росте цен на газ.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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