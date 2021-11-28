Европе предсказали рекорд по отбору газа из подземных хранилищ
Нехватка топлива наблюдается на Западе на фоне необычно холодной зимы.
Фото © ТАСС / Алексей Павлишак
В ноябре этого года в Европе может быть поставлен рекорд по объёмам отбора газа из подземных хранилищ. Ассоциация Gas Infrastructure Europe ведёт учёт с 2011 года. До сих пор месячным максимумом был показатель ноября 2016 года — 11,26 миллиарда кубометров. В этом же месяце может быть выкачано 12 миллиардов кубометров.
Как отмечает "Интерфакс", годом ранее потребовалось примерно в полтора раза меньше топлива из запасов — 8,85 миллиарда кубометров.
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Примечательно также то, что сейчас подземные хранилища Европы заполнены лишь на 69,94%, хотя за последние пять лет было в среднем на 16% больше. Причём этот разрыв растёт день ото дня. Есть и другая проблема: этот ноябрь в Европе стал самым холодным за пять лет. Температура там примерно на два градуса ниже, чем в прошлом году.
Лайф рассказывал, что рост цен на газ в Европе начался в августе, а уже к 9 сентября голубое топливо подорожало до 700 долларов. 6 октября его стоимость впервые в истории превысила 1900 долларов, затем цены постепенно начали снижаться. Тогда премьер Польши Матеуш Моравецкий предупредил, что вскоре в Европе может начаться огромный энергетический кризис. А российский лидер Владимир Путин заявил, что РФ не заинтересована в бесконечном росте цен на газ.
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