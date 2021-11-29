Вирусолог Скулачёв предупредил, что иммунитет может не распознать "омикрон" как ковид

Иммунитет может не распознать новый штамм ковида "омикрон" в качестве коронавирусной инфекции. В этой связи есть соблазн ввести ограничения, подобные тем, что были в первую волну CoViD-19, сообщил Лайфу вирусолог Максим Скулачёв.

"К сожалению, есть опасность, что иммунитет его ("омикрон". — Прим. Лайфа) не распознает как коронавирус и будет считать, что это новый вирус. И переболевшие будут в том же статусе "иммунонаивные", что и непереболевшие. Было ожидание, что следующий вариант коронавируса появится на основе "дельты" и будет похож на неё соответственно. Но "омикрон" — независимый товарищ, и поэтому для него такие опасения оправданы", — рассказал специалист.

Тем не менее собеседник надеется, что иммунный ответ будет сохранён, поскольку от ковида уже есть "кросс-защита", если человек переболел другими видами инфекции. В то же время Скулачёв отметил, что в скором времени, в течение недели или двух, учёные дадут точный ответ на вопрос, подвержены ли заражению "омикроном" переболевшие другими штаммами ковида. Сейчас есть соблазн ввести локдаун, подобный тому, что был в первую волну, ведь ограничения показали свою эффективность.

"Более того, мы уже научились, как правильно вводить локдауны и как отслеживать заражённых. Но я надеюсь, что иммунный ответ сохранится, и таких жёстких мер не понадобится, и мы сумеем справиться за счёт вакцинации. Возможно, придётся модифицировать вакцину, но это не так сложно", — заключил Скулачёв.