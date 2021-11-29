Футболиста "Манчестер Сити" Де Брёйне признали лучшим плеймейкером года
В прошлом сезоне он в составе клуба выиграл чемпионат Англии и Кубок лиги, а также дошёл до финала Лиги чемпионов.
Фото © Twitter / DeBruyneKev
Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) признала полузащитника "Манчестер Сити" и сборной Бельгии Кевина Де Брёйне лучшим плеймейкером года. Об этом сообщается на сайте организации.
Этот приз Де Брёйне получает второй год подряд. В минувшем сезоне он в составе "Манчестер Сити" выиграл чемпионат Англии и Кубок лиги, а также дошёл до финала Лиги чемпионов.
Ранее по четыре раза лучшими плеймейкерами года признавались выступавшие за "Барселону" Лионель Месси и Хави. Также награду получали Лука Модрич, Тони Кроос, Андрес Иньеста, Кака и Зинедин Зидан.
Добавим, что лучшим футболистом 2021 года IFFHS признала нападающего мюнхенской "Баварии" и сборной Польши Роберта Левандовского. Из вратарей призом был отмечен итальянский голкипер "Пари Сен-Жермен" Джанлуиджи Доннарумма.
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