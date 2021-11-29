Футболиста "Манчестер Сити" Де Брёйне признали лучшим плеймейкером года

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) признала полузащитника "Манчестер Сити" и сборной Бельгии Кевина Де Брёйне лучшим плеймейкером года. Об этом сообщается на сайте организации.

Этот приз Де Брёйне получает второй год подряд. В минувшем сезоне он в составе "Манчестер Сити" выиграл чемпионат Англии и Кубок лиги, а также дошёл до финала Лиги чемпионов.

Ранее по четыре раза лучшими плеймейкерами года признавались выступавшие за "Барселону" Лионель Месси и Хави. Также награду получали Лука Модрич, Тони Кроос, Андрес Иньеста, Кака и Зинедин Зидан.