Устроившим фаер-шоу на трибунах болельщикам ЦСКА может грозить до 15 лет тюрьмы
Ранее стало известно о массовых задержаниях на арене армейцев после игры с питерским "Зенитом".
Фото © ПФК ЦСКА
Использовавшим пиротехнику болельщикам ЦСКА может грозить как административное наказание, так и уголовное, которое включает в себя лишение свободы на срок до 15 лет. Об этом РИА "Новости" заявил адвокат Игорь Бушманов.
"В зависимости от того, какую статью могут вменить задержанным. Скорее будут смотреть по видеозаписям, кто участвовал и провоцировал беспорядки. Речь может идти о мелком хулиганстве и административном наказании до 15 суток, организаторам (фаер-шоу) могут вменить статью 212 УК РФ (организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием, погромами, поджогами)", — отметил правозащитник.
Он также добавил, что по этой статье организаторы могут получить наказание сроком от 8 до 15 лет.
Ранее Лайф сообщал, что после матча ЦСКА — "Зенит" полиция массово задержала фанатов московской команды, которые находились в секторе активной поддержки. Поводом для этого могло послужить использование пиротехники во время матча, что запрещено. В результате в отделения полиции было доставлено более 400 болельщиков, а также составлен 51 протокол об административном правонарушении.
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