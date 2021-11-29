Устроившим фаер-шоу на трибунах болельщикам ЦСКА может грозить до 15 лет тюрьмы

Использовавшим пиротехнику болельщикам ЦСКА может грозить как административное наказание, так и уголовное, которое включает в себя лишение свободы на срок до 15 лет. Об этом РИА "Новости" заявил адвокат Игорь Бушманов.

"В зависимости от того, какую статью могут вменить задержанным. Скорее будут смотреть по видеозаписям, кто участвовал и провоцировал беспорядки. Речь может идти о мелком хулиганстве и административном наказании до 15 суток, организаторам (фаер-шоу) могут вменить статью 212 УК РФ (организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием, погромами, поджогами)", — отметил правозащитник.

Он также добавил, что по этой статье организаторы могут получить наказание сроком от 8 до 15 лет.