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В МВД заявили о несоответствии требованиям безопасности "ВЭБ-арены" после матча ЦСКА и "Зенита"

Во втором тайме фанаты армейцев активно использовали пиротехнику. После игры полиция провела массовые задержания болельщиков красно-синих.

29 ноября, 08:40
<p>Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев</p>

Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

"ВЭБ-арена", на которой накануне прошёл матч 16-го тура чемпионата России по футболу между ЦСКА и "Зенитом", не соответствовала требованиям безопасности, предъявляемым правилами проведения спортивных мероприятий. Об этом сообщили в пресс-службе МВД РФ.

"Не проводилась видеосъёмка секторов, на которых находились наиболее активные болельщики", — заявили в министерстве.

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После матча прошли массовые задержания фанатов ЦСКА. Был составлен 51 протокол об административных правонарушениях.

"Сотрудниками полиции в отношении граждан, доставленных в территориальные органы внутренних дел после завершения футбольного матча ЦСКА — "Зенит", составлен 51 протокол об административных правонарушениях", говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, что ЦСКА в домашнем матче проиграл "Зениту" со счётом 0:2. Теперь армейцы отстают от лидера чемпионата России на 12 очков, располагаясь на шестой позиции в таблице.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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