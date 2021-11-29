В МВД заявили о несоответствии требованиям безопасности "ВЭБ-арены" после матча ЦСКА и "Зенита"
Во втором тайме фанаты армейцев активно использовали пиротехнику. После игры полиция провела массовые задержания болельщиков красно-синих.
Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев
"ВЭБ-арена", на которой накануне прошёл матч 16-го тура чемпионата России по футболу между ЦСКА и "Зенитом", не соответствовала требованиям безопасности, предъявляемым правилами проведения спортивных мероприятий. Об этом сообщили в пресс-службе МВД РФ.
"Не проводилась видеосъёмка секторов, на которых находились наиболее активные болельщики", — заявили в министерстве.
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После матча прошли массовые задержания фанатов ЦСКА. Был составлен 51 протокол об административных правонарушениях.
"Сотрудниками полиции в отношении граждан, доставленных в территориальные органы внутренних дел после завершения футбольного матча ЦСКА — "Зенит", составлен 51 протокол об административных правонарушениях", — говорится в сообщении пресс-службы.
Напомним, что ЦСКА в домашнем матче проиграл "Зениту" со счётом 0:2. Теперь армейцы отстают от лидера чемпионата России на 12 очков, располагаясь на шестой позиции в таблице.
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