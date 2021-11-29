В МВД заявили о несоответствии требованиям безопасности "ВЭБ-арены" после матча ЦСКА и "Зенита"

"ВЭБ-арена", на которой накануне прошёл матч 16-го тура чемпионата России по футболу между ЦСКА и "Зенитом", не соответствовала требованиям безопасности, предъявляемым правилами проведения спортивных мероприятий. Об этом сообщили в пресс-службе МВД РФ.

"Не проводилась видеосъёмка секторов, на которых находились наиболее активные болельщики", — заявили в министерстве.

После матча прошли массовые задержания фанатов ЦСКА. Был составлен 51 протокол об административных правонарушениях.

"Сотрудниками полиции в отношении граждан, доставленных в территориальные органы внутренних дел после завершения футбольного матча ЦСКА — "Зенит", составлен 51 протокол об административных правонарушениях", — говорится в сообщении пресс-службы.