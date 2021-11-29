Почётный президент РФС Вячеслав Колосков заявил, что после использования болельщиками ЦСКА пиротехники на матче РПЛ с петербургским "Зенитом" армейцам грозит закрытие фанатской трибуны. Об этом он рассказал Лайфу.

"Могут закрыть фанатскую трибуну. Могут какое-то количество матчей провести без зрителей, могут оштрафовать. Всё что угодно могут. Есть дисциплинарный комитет в российском футболе. Он рассмотрит и примет решение. Безобразие! Люди приходят, болеют за свою команду. Приходят на стадион — и вдруг тебе начинаются взрывы, горение, паника. Варварство! Больше никак не оценишь это", — заявил Колосков.

После матча прошли массовые задержания фанатов ЦСКА. По мнению Колоскова, действия полиции были полностью обоснованными.

"Это фанатская трибуна. Понятно, что они все друг друга знают. Кто-то более агрессивный, кто-то — менее. Полиция должна разобраться. Там же видеокамеры. Задержали всю трибуну и начали "сортировку": кого не подозревают — домой, кого подозревают — в полицию для дальнейшего разбора. Вместо того чтобы осудить виновных, они начинают полицию обвинять. Не давайте повода и не будет полиция вмешиваться. Здесь же очевидно", — сказал почётный президент РФС.