"Делает это для своего хайпа": Как Джигурда разнёс Кушанашвили в октагоне и захотел подраться с Джиганом Эпатажный актёр продолжает осваиваться в новом для себя мире единоборств, а эксперты подчёркивают, что он даже прибавляет в технике. 28 ноября, 21:40 Фото © Youtube.com / "Наше дело"

Для читателя видеть заголовки, в которых фигурируют имя Никита Джигурда и слово "единоборства", — дело совсем непривычное. А тем временем известный актёр уже провёл свой второй бой. Вслед за Виталием Милоновым он сумел разобраться с Отаром Кушанашвили. Как обычно, поединок порадовал не какими-то спортивными моментами, хотя и об этом поговорим, а шумихой и громкими заявлениями.

Волочкова, 100 секунд и "доказал, что не ссыкун"

Обозреватели единоборств, наверное, были рады, ибо сам бой продлился очень недолго и с достаточно односторонним набором событий. Но, прежде чем дойти до октагона, обратим внимание на ещё одну вещь: выходил Джигурда в компании... Анастасии Волочковой. Оказывается, актёр тем самым решил заступиться за балерину, которую как-то обидел известный шоумен.

Кушанашвили вышел в октагон достаточно уверенно и даже попытался немного доминировать, но всё это продолжалось очень недолго (две секунды — уточним, пожалуй). Джигурда буквально сразу забрал инициативу под свой контроль и оперативно отправил шоумена в нокдаун. К слову, всего таковых набралось три. Перед последним актёр нанёс Кушанашвили несколько мощных ударов не только по лицу, но и по рёбрам.

— Я же говорил — скорая не понадобится! Но я обещал подрихтовать компьютерную программу мозга — за те оскорбления. Он мужик. Он доказал, что не ссыкун. Браво, Отари, который 86 [килограммов], а я 84, на девять лет моложе, но респект Отарику Кушанашвили, — сказал сразу после боя Джигурда.

К слову, перед этим артист стал себе требовать в соперники рэпера Джигана или же Николая Валуева. Причём Джигурда даже согласен на бой "по депутатским правилам" (запрещены удары по голове — по аналогии с поединком против Милонова).

— Я пропустил и проиграл совершенно заслуженно. Ни единой претензии. Поздравим победителя, чтобы ему пусто было, — промолвил после поединка Кушанашвили.

Вы удивитесь, но последнее слово в бою было за... Анастасией Волочковой. Микрофон после пламенных речей участников матча дали ей. Судя по тому, что предложила балерина, вечер в промоушене "Наше дело" произвёл на неё какое-то неизгладимое впечатление. В общем, Волочкова заявила, что готова подраться с Ксенией Собчак. Женских фрик-боёв или же поп-ММА мы ещё вроде бы не видели. А что, а вдруг?

"Нужен более сильный оппонент"

Разумеется, что увиденное не могло оставить равнодушными не только зрителей, но и самых разных экспертов. Лайф пообщался с некоторыми из них, чтобы понять, какое вообще впечатление оставил сам бой. Прежде всего мы решили обратить внимание на форму Никиты Джигурды. Прибавил ли он в каких-то моментах после боя с Виталием Милоновым?

— Что он мог прибавить, когда явно соперники ниже уровнем? Никто из соперников не смог нанести даже малейший урон. Нужен более сильный оппонент. Кто-то, кто посвятил себя спорту, — такое мнение выразил главный редактор и создатель сайта о единоборствах Bloodandsweat.ru Игорь Сидоров.

— Никита не боец. И, думаю, он выходит на ринг не для каких-то спортивных заслуг или для уважения. Думаю, он это делает для своего хайпа. Все мы знаем, какая он эпатажная личность, — заявил боец Hardcore MMA Бекхан Мальсагов в беседе с Лайфом.

А вот основатель промоушена Punch Club Андрей Зайкин выразил совсем иное мнение относительно формы и работы Джигурды в октагоне.

— Прибавил, заметно. Начал хоть чуть-чуть готовиться. Это славно. Внимание возрастает к его персоне в этом виде. Нужно себя заставлять, — заметил Зайкин.

Поддержал это мнение и профессиональный кикбоксер, мастер спорта международного класса Андрей Чадин. По его мнению, Джигурда во время боя сумел показать смелость и бесстрашие, а также была заметна его уверенность, несмотря на достаточно серьёзный для такого дела возраст.

При этом на фоне такого Джигурды было не очень ясно, зачем же в октагон вышел Отар Кушанашвили. Многие зрители отметили, что буквально с первого момента появления журналиста в кадре было заметно, насколько он в иной форме, нежели актёр, проводивший второй бой на ринге.

— Сложно ответить на этот вопрос, зачем нужно было Кушанашвили выступление. Там была видна разница между Никитой Джигурдой в спортивной кондиции и в принципе в физической форме. Я думаю, сейчас очень правильно делается раскрутка единоборств в нашей стране. Благодаря медийным личностям единоборства развиваются и выходят на другой уровень. И я думаю, что это будет отдельная настоящая индустрия, и мы наконец будем видеть и знать больше сильных спортсменов благодаря таким выступлениям и людям из шоу-бизнеса, — заявил боец лиги Top Dog Владислав Туйнов.

Впрочем, другие эксперты (словно в один голос) дали более однозначный ответ на этот счёт. Кушанашвили просто решил похайповать. В целом абсолютно нормальное для данного направления ММА явление. Удивляться этому не стоит.

— Думаю, Кушанашвили — такой же громкий персонаж, и всё это для того, чтобы о нём начали говорить, — отметил Бекхан Мальсагов.

Возвращаясь к Джигурде, эксперты также заметили, что он в целом может продолжать развиваться в индустрии поп-MMA. По мнению Андрея Чадина, актёр "очень хорошо" подходит под соответствующий формат, который подразумевает треш-токи и элемент создания некоторого шоу (помимо бойцовской составляющей). Однако Андрей Зайкин призывает здесь быть куда более острожными с разными выводами.

— Сейчас два боя, слава богу, прошли. Люди-то немолодые всё-таки. Ну и потом — смотря на каком кураже выходят. Дальше только с дозволения врачей и медосмотров. Если здоровье позволяет, то, конечно, да. А задача как у рестлера — сдохнуть на сцене? Этого не оценят. Всего в меру, — подчеркнул Зайкин.

Разумеется, бои не могут быть без соперников. Сам Джигурда, напомним, их обозначил — Джиган и Николай Валуев. Однако и здесь спешить не стоит. Как считает Игорь Сидоров, рэпер может не пойти на такое противостояние в силу целого ряда причин.

— Если Джиган захочет 50 миллионов (как и за бой с Александром Емельяненко. — Прим. Лайфа), то нереально. И потом — бить старика вроде как не по-пацански. Валуеву вряд ли это нужно. Думается, ему и так вполне комфортно, — заметил Сидоров.

Бекхан Мальсагов также уверен, что эти бои не состоятся в силу совершенно разного уровня спортивной подготовки возможных соперников и их возраста. Похожего мнения придерживается и Вячеслав Туйнов.

— Я бы на его месте не стал так нагло лезть на людей, которые связаны со спортом, часто ходят в зал и поддерживают себя в хорошей форме. Видно, что и Джиган обладает хорошими силовыми способностями, удар у него физически крепкий. А Валуев — профессиональный боксёр, это колоссальный опыт. Поэтому не думаю, что Никите Джигурде стоит так сильно рисковать и гробить своё здоровье, — заметил Туйнов.

Вишенка на торте — слова Анастасии Волочковой о её желании сразиться с Ксенией Собчак. Здесь опрошенные Лайфом эксперты не были однозначны. По мнению Андрея Чадина, на это не пойдёт телеведущая и журналистка, однако такую возможность она вполне может обсудить в пределах своего ютуб-канала. В то же время Игорь Сидоров уверен, что если бой и состоится, то только за хорошие деньги, ибо иную мотивацию найти очень непросто. Необычное сравнение возможному поединку нашёл Андрей Зайкин, который даже вспомнил существовавшее в девяностых годах шоу "Звёздные бои насмерть" на телеканале MTV.

— Очень кроваво, жёстко. Очень прикольно. Задумка была уже давно, а Волочкова застала этот сериал и решила тоже подключиться к этому. Удачи ей, — отметил Зайкин.

Так или иначе, за поп-MMA становится очень интересно наблюдать. Индустрия начинает набирать серьёзные обороты, поставляя на рынок неплохие с точки зрения ажиотажа бои. Кто его знает, к чему это всё приведёт. Быть может, скоро мы увидим третье появление Джигурды в октагоне или же реванш от Отара Кушанашвили. В любом случае становится интересно.

Авторы Шамиль Гаджиев