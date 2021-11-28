В Москве после матча с "Зенитом" стали массово задерживать болельщиков ЦСКА
Причиной может быть огненное шоу, которое последние организовали на своей части трибун в конце игры.
В Москве после матча с "Зенитом" стали массово задерживать болельщиков ЦСКА. Видео © SHOT
В Москве полиция задержала несколько десятков болельщиков ЦСКА после матча этой команды с "Зенитом", который закончился победой последнего. А перед этим фанатов столичного клуба долго не выпускали с трибун, сообщает телеграм-канал SHOT. Выходить без проблем позволяли только женщинам, детям и пожилым.
Это может быть связано с пиротехническим шоу, которое болельщики ЦСКА устроили на последних минутах матча.
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Лайф рассказывал, что питерский "Зенит" в выездном матче 16-го тура РПЛ переиграл ЦСКА со счётом 2:0 на "ВЭБ-арене" в Москве. Подопечные Алексея Березуцкого теперь отстают от лидера сезона на 12 баллов и располагаются на шестом месте.
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