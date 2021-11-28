В Москве после матча с "Зенитом" стали массово задерживать болельщиков ЦСКА

В Москве полиция задержала несколько десятков болельщиков ЦСКА после матча этой команды с "Зенитом", который закончился победой последнего. А перед этим фанатов столичного клуба долго не выпускали с трибун, сообщает телеграм-канал SHOT. Выходить без проблем позволяли только женщинам, детям и пожилым.