В Неаполе поставили памятник Диего Марадоне
На церемонии присутствовал сын футболиста. Событие приурочено к годовщине смерти знаменитого аргентинца.
Фото © Twitter / CBS Sports Golazo
На площади перед входными воротами сектора "Дистини" стадиона "Диего Армандо Марадона" в Неаполе появилась статуя легендарного форварда Диего Марадоны. Памятник создан скульптором Доменико Сепе. Таким образом итальянский клуб "Наполи" почтил память футболиста и тренера сборной в годовщину его смерти.
Помимо представителей городских институтов, как пишет местный портал Napoli Today, на мероприятии присутствовали некоторые бывшие товарищи Марадоны по команде: Бруно Джордано, Алессандро Реника, Беппе Брусколотти. Также там был его сын Диего Армандо Марадона – младший. Бронзовая статуя представляет собой бегущего с мячом Марадону в момент игры. Футболист выступал за местный клуб "Наполи" в 1980-х годах. И считается, что именно там он провёл лучшие семь лет своей карьеры.
Напомним, Диего Марадона умер 25 ноября 2020 года. Чемпиону мира было 60 лет. Причиной смерти аргентинского нападающего назвали острую сердечную недостаточность, которая привела к отёку лёгких. Врач рассказал, что Марадону похоронили без сердца и раскрыл причину этого.
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