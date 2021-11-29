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В Неаполе поставили памятник Диего Марадоне

На церемонии присутствовал сын футболиста. Событие приурочено к годовщине смерти знаменитого аргентинца.

28 ноября, 21:22
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/CBSSportsGolazo/status/1465057020306993160/photo/2" target="_blank" rel="noopener noreferrer">CBS Sports Golazo</a></p>

Фото © Twitter / CBS Sports Golazo

  • В Неаполе увековечили образ легендарного форварда Диего Марадоны. Фото © Twitter / CBS Sports Golazo
    В Неаполе увековечили образ легендарного форварда Диего Марадоны. Фото © Twitter / CBS Sports Golazo
  • В Неаполе увековечили образ легендарного форварда Диего Марадоны. Фото © Twitter / CBS Sports Golazo
    В Неаполе увековечили образ легендарного форварда Диего Марадоны. Фото © Twitter / CBS Sports Golazo
  • В Неаполе увековечили образ легендарного форварда Диего Марадоны. Фото © Twitter / CBS Sports Golazo
    В Неаполе увековечили образ легендарного форварда Диего Марадоны. Фото © Twitter / CBS Sports Golazo

В Неаполе увековечили образ легендарного форварда Диего Марадоны. Фото © Twitter / CBS Sports Golazo

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На площади перед входными воротами сектора "Дистини" стадиона "Диего Армандо Марадона" в Неаполе появилась статуя легендарного форварда Диего Марадоны. Памятник создан скульптором Доменико Сепе. Таким образом итальянский клуб "Наполи" почтил память футболиста и тренера сборной в годовщину его смерти.

Помимо представителей городских институтов, как пишет местный портал Napoli Today, на мероприятии присутствовали некоторые бывшие товарищи Марадоны по команде: Бруно Джордано, Алессандро Реника, Беппе Брусколотти. Также там был его сын Диего Армандо Марадона – младший. Бронзовая статуя представляет собой бегущего с мячом Марадону в момент игры. Футболист выступал за местный клуб "Наполи" в 1980-х годах. И считается, что именно там он провёл лучшие семь лет своей карьеры.

В Аргентине хотят выпустить самую крупную купюру и поместить на неё Марадону

В Аргентине хотят выпустить самую крупную купюру и поместить на неё Марадону

Напомним, Диего Марадона умер 25 ноября 2020 года. Чемпиону мира было 60 лет. Причиной смерти аргентинского нападающего назвали острую сердечную недостаточность, которая привела к отёку лёгких. Врач рассказал, что Марадону похоронили без сердца и раскрыл причину этого.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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