В Неаполе поставили памятник Диего Марадоне

Помимо представителей городских институтов, как пишет местный портал Napoli Today, на мероприятии присутствовали некоторые бывшие товарищи Марадоны по команде: Бруно Джордано, Алессандро Реника, Беппе Брусколотти. Также там был его сын Диего Армандо Марадона – младший. Бронзовая статуя представляет собой бегущего с мячом Марадону в момент игры. Футболист выступал за местный клуб "Наполи" в 1980-х годах. И считается, что именно там он провёл лучшие семь лет своей карьеры.