Земан назначил нового премьера, сидя в стеклянной коробке
Президент недавно проходил лечение в отделении реанимации, а затем заразился коронавирусом.
Фото © Hrad.cz
Президент Чехии Милош Земан назначил нового премьер-министра Петра Фиалу, сидя в стеклянной коробке. Соответствующее фото опубликовала пресс-служба главы государства. Президент провёл церемонию назначения сам, согласно конституции страны.
Дело в том, что Милош Земан болен коронавирусной инфекцией, он находится на самоизоляции, поэтому мог присутствовать только закрытым в специальном боксе. Земана привезли в зал для официальных церемоний в инвалидном кресле. Он недавно находился в реанимации, провёл длительное время в больнице по не связанным с коронавирусом причинам.
Согласно чешской конституции, президент больше фигура церемониальная, но именно он должен назначать новый кабинет министров.
Ранее Лайф писал, что прежнее правительство Чехии подало в отставку после победы оппозиции на парламентских выборах.
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