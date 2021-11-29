Земан назначил нового премьера, сидя в стеклянной коробке

Дело в том, что Милош Земан болен коронавирусной инфекцией, он находится на самоизоляции, поэтому мог присутствовать только закрытым в специальном боксе. Земана привезли в зал для официальных церемоний в инвалидном кресле. Он недавно находился в реанимации, провёл длительное время в больнице по не связанным с коронавирусом причинам.