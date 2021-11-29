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Земан назначил нового премьера, сидя в стеклянной коробке

Президент недавно проходил лечение в отделении реанимации, а затем заразился коронавирусом.

28 ноября, 21:19
<p>Фото © <a href="https://www.hrad.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy/aktualni-tiskove-zpravy/prezident-republiky-jmenoval-predsedu-vlady-16182" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Hrad.cz</a></p>

Фото © Hrad.cz

Президент Чехии Милош Земан назначил нового премьер-министра Петра Фиалу, сидя в стеклянной коробке. Соответствующее фото опубликовала пресс-служба главы государства. Президент провёл церемонию назначения сам, согласно конституции страны.

Дело в том, что Милош Земан болен коронавирусной инфекцией, он находится на самоизоляции, поэтому мог присутствовать только закрытым в специальном боксе. Земана привезли в зал для официальных церемоний в инвалидном кресле. Он недавно находился в реанимации, провёл длительное время в больнице по не связанным с коронавирусом причинам.

Чешский президент Земан назначил либерала Петра Фиалу премьер-министром

Чешский президент Земан назначил либерала Петра Фиалу премьер-министром

Согласно чешской конституции, президент больше фигура церемониальная, но именно он должен назначать новый кабинет министров.

Ранее Лайф писал, что прежнее правительство Чехии подало в отставку после победы оппозиции на парламентских выборах.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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