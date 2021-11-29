ЦСКА выступил с заявлением после инцидента с пиротехникой на матче с "Зенитом"
Футбольный клуб осудил тех, "кто совершил эти противоправные действия", но считает, что невиновные не должны страдать.
Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев
Московский футбольный клуб ЦСКА выступил с заявлением по поводу инцидента на матче с "Зенитом" на "ВЭБ-арене", который состоялся накануне. Там фанаты устроили фаер-шоу, а затем их массово задерживали после игры.
"К сожалению, впервые за всю историю "ВЭБ-арены" во время матча в таком масштабе была использована пиротехника. Мы осуждаем тех, кто совершил эти противоправные действия, но в то же время считаем, что невиновные страдать не должны", — говорится в заявлении клуба.
Отмечается, что клуб пытается разобраться в ситуации, держит связь с правоохранительными органами и болельщиками, а также прилагает усилия, "чтобы помочь тем, кто не был причастен к произошедшему". Болельщикам команда обеспечит бесплатную юридическую консультацию.
Лайф рассказывал, что питерский "Зенит" в выездном матче 16-го тура РПЛ переиграл ЦСКА со счётом 2:0 на "ВЭБ-арене" в Москве. Подопечные Алексея Березуцкого теперь отстают от лидера сезона на 12 баллов и располагаются на шестом месте.
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