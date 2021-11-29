ЦСКА выступил с заявлением после инцидента с пиротехникой на матче с "Зенитом"

Московский футбольный клуб ЦСКА выступил с заявлением по поводу инцидента на матче с "Зенитом" на "ВЭБ-арене", который состоялся накануне. Там фанаты устроили фаер-шоу, а затем их массово задерживали после игры.

"К сожалению, впервые за всю историю "ВЭБ-арены" во время матча в таком масштабе была использована пиротехника. Мы осуждаем тех, кто совершил эти противоправные действия, но в то же время считаем, что невиновные страдать не должны", — говорится в заявлении клуба.

Отмечается, что клуб пытается разобраться в ситуации, держит связь с правоохранительными органами и болельщиками, а также прилагает усилия, "чтобы помочь тем, кто не был причастен к произошедшему". Болельщикам команда обеспечит бесплатную юридическую консультацию.