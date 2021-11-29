Овечкин поднялся на второе место в списке лучших снайперов НХЛ этого сезона
"Вашингтон" возглавил турнирную таблицу, сместив с первого места клуб "Каролина".
Фото © Instagram / aleksandrovechkinofficial
Российский форвард "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин поднялся на второе место в списке лучших снайперов Национальной хоккейной ассоциации (НХЛ) нынешнего сезона. Свою шайбу он закинул после изумительной передачи Дмитрия Орлова.
Отличившись голом в матче с клубом "Каролина Харрикейнз" (4:2), 36-летний россиянин довёл количество заброшенных им шайб до 19 в нынешнем сезоне. Лидирует в списке снайперов форвард "Эдмонтон Ойлерз" Леон Драйзайтль, у которого на одну шайбу больше.
А ранее Лайф рассказывал, что Овечкин вышел на шестое место в истории НХЛ по количеству хет-триков. В списке лучших снайперов лиги он по-прежнему на четвёртой позиции.
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