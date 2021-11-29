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Овечкин поднялся на второе место в списке лучших снайперов НХЛ этого сезона

"Вашингтон" возглавил турнирную таблицу, сместив с первого места клуб "Каролина".

29 ноября, 00:37
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/aleksandrovechkinofficial/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">aleksandrovechkinofficial</a></p>

Фото © Instagram / aleksandrovechkinofficial

Российский форвард "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин поднялся на второе место в списке лучших снайперов Национальной хоккейной ассоциации (НХЛ) нынешнего сезона. Свою шайбу он закинул после изумительной передачи Дмитрия Орлова.

Отличившись голом в матче с клубом "Каролина Харрикейнз" (4:2), 36-летний россиянин довёл количество заброшенных им шайб до 19 в нынешнем сезоне. Лидирует в списке снайперов форвард "Эдмонтон Ойлерз" Леон Драйзайтль, у которого на одну шайбу больше.

Ассистентский хет-трик: Овечкин побил рекорд "Вашингтона" в матче НХЛ против "Монреаля"

Ассистентский хет-трик: Овечкин побил рекорд "Вашингтона" в матче НХЛ против "Монреаля"

А ранее Лайф рассказывал, что Овечкин вышел на шестое место в истории НХЛ по количеству хет-триков. В списке лучших снайперов лиги он по-прежнему на четвёртой позиции.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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