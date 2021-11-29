Овечкин поднялся на второе место в списке лучших снайперов НХЛ этого сезона

Российский форвард "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин поднялся на второе место в списке лучших снайперов Национальной хоккейной ассоциации (НХЛ) нынешнего сезона. Свою шайбу он закинул после изумительной передачи Дмитрия Орлова.

Отличившись голом в матче с клубом "Каролина Харрикейнз" (4:2), 36-летний россиянин довёл количество заброшенных им шайб до 19 в нынешнем сезоне. Лидирует в списке снайперов форвард "Эдмонтон Ойлерз" Леон Драйзайтль, у которого на одну шайбу больше.