Сборная России по теннису вышла в четвертьфинал Кубка Дэвиса
Следующим соперником наших спортсменов будет команда Швеции. Встреча состоится в четверг, 2 декабря.
Фото © Davis Cup
Мужская сборная России по теннису победила действующих обладателей Кубка Дэвиса испанцев в заключительном матче группового турнира соревнований по счётом 2:1. Встреча прошла в Мадриде.
Сначала Андрей Рублёв уступил Фелисиано Лопесу — 6:2, 3:6, 4:6. После этого лидер нашей сборной Даниил Медведев одолел Пабло Карреньо-Бусту — 6:2, 7:6 (7:3). В решающем парном матче Рублёв с Асланом Карацевым взяли верх над Лопесом и Марселем Гранольерсом — 4:6, 6:2, 6:4.
SOLID 💪— Davis Cup (@DavisCup) November 28, 2021
RTF have put an end to Spain's campaign as Karatsev/Rublev defeat Granollers/Lopez 4-6 6-2 6-4. #DavisCupFinals #byRakuten pic.twitter.com/SWhfYiIIUO
Сборная России заняла первое место в группе А, одолев обоих соперников — Эквадор (3:0) и Испанию (2:1). В четвертьфинале наши теннисисты сыграют с командой Швеции. Матч пройдёт в четверг, 2 декабря, в Мадриде.
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