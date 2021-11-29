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Сборная России по теннису вышла в четвертьфинал Кубка Дэвиса

Следующим соперником наших спортсменов будет команда Швеции. Встреча состоится в четверг, 2 декабря.

29 ноября, 08:33
<p>Фото © Davis Cup</p>

Фото © Davis Cup

Мужская сборная России по теннису победила действующих обладателей Кубка Дэвиса испанцев в заключительном матче группового турнира соревнований по счётом 2:1. Встреча прошла в Мадриде.

Сначала Андрей Рублёв уступил Фелисиано Лопесу — 6:2, 3:6, 4:6. После этого лидер нашей сборной Даниил Медведев одолел Пабло Карреньо-Бусту — 6:2, 7:6 (7:3). В решающем парном матче Рублёв с Асланом Карацевым взяли верх над Лопесом и Марселем Гранольерсом — 4:6, 6:2, 6:4.

Сборная России заняла первое место в группе А, одолев обоих соперников — Эквадор (3:0) и Испанию (2:1). В четвертьфинале наши теннисисты сыграют с командой Швеции. Матч пройдёт в четверг, 2 декабря, в Мадриде.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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