Сборная России по теннису вышла в четвертьфинал Кубка Дэвиса

Мужская сборная России по теннису победила действующих обладателей Кубка Дэвиса испанцев в заключительном матче группового турнира соревнований по счётом 2:1. Встреча прошла в Мадриде.

Сначала Андрей Рублёв уступил Фелисиано Лопесу — 6:2, 3:6, 4:6. После этого лидер нашей сборной Даниил Медведев одолел Пабло Карреньо-Бусту — 6:2, 7:6 (7:3). В решающем парном матче Рублёв с Асланом Карацевым взяли верх над Лопесом и Марселем Гранольерсом — 4:6, 6:2, 6:4.

SOLID 💪



RTF have put an end to Spain's campaign as Karatsev/Rublev defeat Granollers/Lopez 4-6 6-2 6-4. #DavisCupFinals #byRakuten pic.twitter.com/SWhfYiIIUO — Davis Cup (@DavisCup) November 28, 2021