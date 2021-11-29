Провал российского футбола: Почему полиция не выпускала фанатов ЦСКА с трибун несколько часов и задержала более 400 человек Для нового руководства РПЛ настало непростое время, ведь сама ситуация уж точно не поможет привлечь болельщиков на стадионы. 29 ноября, 10:23 Фото © ПФК ЦСКА

Воскресный футбольный вечер в Москве протекал достаточно спокойно и без каких-либо приключений. ЦСКА дома принимал "Зенит" в центральном матче 16-го тура РПЛ. Сам матч — тоска полнейшая. Зато после него начались куда более "интересные" события, которые рекламу нашему футболу точно не сделают. Причём события вечерние плавно перетекли в ночные.

С трибуны — прямо в автозак

Долгое время в матче ЦСКА — "Зенит" не было совсем ничего интересного. Питерцы забили в первом тайме, и игра в целом очень сильно успокоилась. Армейцы пытались додавить и отыграться, но не смогли. Зато в самом конце смог ещё раз забить "Зенит". В целом часть болельщиков, особенно с центральных трибун, потянулась к выходу за несколько минут до финального свистка. Возможно, они и не увидели "поворотное" событие этого вечера.

Речь про пиротехническое шоу, которое устроили активные фанаты ЦСКА. Сразу обозначим: не вся трибуна, лишь её часть. Ни для кого не секрет, что использовать такие средства поддержки своей команды на трибунах запрещено. Поле сразу же заволокло дымом, но на ход игры это никак не повлияло. В тот момент ещё никто не понимал, что будет дальше.

Видео © Telegram / Рупор Бабаева

Долгое время секторам активной поддержки красно-синих просто не давали покинуть трибуны. "Мариновали" их там сотрудники правоохранительных органов и подоспевшие на место событий представители ОМОНа. По информации целого ряда журналистов, болельщикам даже не позволяли передать воду, не говоря уже об условном чае. Наверняка читателю не нужно напоминать, что события происходили в конце ноября и сопровождались соответствующими погодными условиями. К слову, часть болельщиков так и сидела на трибунах или же в подтрибунном помещении до глубокой ночи.

У тех же, кто сумел выйти, путь был недолгим — со стадиона прямо в автозаки. Паковали туда буквально всех и каждого. По этому же пути ушли два человека, которые вышли с VIP-трибуны. Вот уж кому точно сложно предъявить какие-либо претензии из-за фаер-шоу. Многие из числа задержанных, к слову, были в шоке от того, как к ним относились полицейские. К примеру, им не давали ходить в туалет, пить воду и так далее. Притом что на стадионе многие провели по пять, а то и больше часов.

Как бы ни нарушили правила фанаты ЦСКА, но вряд ли они всей трибуной заслужили к себе такое отношение. И для нашего футбола это очередной громкий скандал, который не делает ему рекламы. Наши клубы и так не всегда справляются с задачей мотивировать фанатов пойти на трибуны и болеть за своих любимцев именно там, а теперь вот такой случай. Разумеется, что активные фанаты из других команд как-то ответят на эту историю. К слову, поддержали болельщиков ЦСКА уже представители фан-движения "Спартака".

— Парни, держитесь! Мы оппоненты на трибунах, но также мы все, несмотря на цвета, равны перед лицом насмехающегося над фанатизмом закона и порядка, — говорится в заявлении организации Supporters Group.

Позиции РПЛ и ЦСКА

Интересно и то, что долгое время не было никаких объяснений произошедшего ни со стороны РПЛ, ни со стороны ЦСКА. Все словно выдерживали какую-то паузу, хотя вмешательство в ситуацию требовалось максимально оперативно. Сначала вышло сообщение от РПЛ.

— Понимаем, что присутствие правоохранительных органов на стадионах по умолчанию направлено на обеспечение безопасности и пресечение противоправных действий, в том числе использование пиротехники. Однако вместе с тем считаем, что в случае с инцидентом на "ВЭБ-арене" меры, принятые полицией, очевидным образом нарушили комфорт и поставили под угрозу здоровье людей. С сожалением констатируем, что подобные события крайне негативно влияют не только на имидж РПЛ, но и всего российского футбола в целом, — говорится в заявлении лиги.

В целом всё стандартно. По традиции не обошлось без формулировок о том, что лига держит ситуацию на контроле, а её представители "находятся на арене и в контакте с компетентными органами". Правда, появились эти фразы в первом часу ночи, а игра закончилась в 10 вечера. Поэтому говорить об оперативном вмешательстве здесь не приходится. Чуть позже своё слово взяли в ЦСКА.

— Клуб пытается разобраться в ситуации. Мы находимся на связи с правоохранительными органами и нашими болельщиками. Прилагаем все усилия, чтобы помочь тем, кто не был причастен к произошедшему. К сожалению, впервые за всю историю "ВЭБ-арены" во время матча в таком масштабе была использована пиротехника. Мы осуждаем тех, кто совершил эти противоправные действия, но в то же время считаем, что невиновные страдать не должны, — говорится в сообщении московского клуба.

Большой резонанс вызвала формулировка о том, что клуб "осуждает", по сути, своих же фанатов. Те, конечно, правила нарушили, но такого от любимой для себя команды вряд ли ждали. К слову, куда более удивительное заявление незадолго до этого сделал заместитель генерального директора по безопасности ЦСКА Иван Уланов.

— Я болельщиками не занимаюсь. Отвечаю ли я за безопасность? Отвечаю. Я не знаю, почему задерживают болельщиков, спросите у полиции, — заявил Уланов в беседе с "Матч ТВ".

К слову, до этого он занимал должность руководителя отдела по работе с болельщиками ЦСКА. В любом случае такой ответ от человека, отвечающего за безопасность, было слышать крайне странно. В тот момент вообще не было понятно, получат ли хоть какую-то поддержку от клуба его болельщики. Ещё интереснее была реакция президента ЦСКА Евгения Гинера, который просто бросил трубку, услышав вопрос о задержаниях от журналиста РБ "Спорт".

К слову, всё это происходит в очень непростое для всего российского футбола и фанатского движения время. Сейчас в стране активно обсуждается введение FAN-ID на стадионах. Госдума соответствующий закон уже приняла в первом чтении. Позиция болельщиков на этот счёт однозначна — они явно против всего этого.

Позже стали известны ещё кое-какие странные подробности. Как заявил президент РПЛ Ашот Хачатурянц, на стадионе были "проблемы с камерами наблюдения". Возможно, именно этим объясняется тот факт, что задерживали сразу всех, кто был на фанатской трибуне. Не отдельных "героев", а целый сектор. В итоге всего было задержано 408 болельщиков московских армейцев.

Согласно официальной информации от МВД, всего был составлен 51 протокол об административных правонарушениях. А вот дальше самое интересное. Здесь мы просто приведём цитату.

— Следует отметить, что стадион, на котором проводился матч, не соответствовал требованиям, предъявляемым Правилами обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований. В частности, не проводилась видеосъёмка секторов, на которых находились наиболее активные болельщики, — говорится в заявлении МВД.

К слову о камерах, по информации "Матча" речь может идти о хакерской атаке. Именно из-за неё они не работали некоторое время во второй половине игры. Информацию об этом подтверждает и президент РПЛ Ашот Хачатурянц.

После всей этой истории остаётся несколько вопросов: как на сектор удалось пронести пиротехнику, несмотря на все кордоны стюардов и полиции? Что было с камерами? Почему так долго держали на трибуне болельщиков и не выпускали со стадиона, не позволяя передать воду? И самое главное: если были такие нарушения, то почему их не устранили и вообще провели матч?

Внимание теперь будет и к действиям новых боссов РПЛ, для которых наступают непростые дни. Сейчас им нужно разобраться в ситуации максимально корректно и так, чтобы не потопить окончательно не только фанатов ЦСКА, но и всё "болельщицкое" движение в нашей стране. Ещё свежи в памяти лозунги "Фанат — не преступник" и истории буквально двухлетней давности. Лига и так близка к тому, чтобы активные болельщики серьёзно потеряли желание приходить на трибуны, а тут ещё и такое. Впрочем, для лиги, кажется, ситуация — отличный повод ускорить введение системы идентификации на трибунах, против которой так выступают фанаты.

Авторы Шамиль Гаджиев