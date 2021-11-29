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КХЛ назвала лучших хоккеистов недели

В список вошли представители череповецкой "Северстали", новосибирской "Сибири", московского "Динамо" и петербургского СКА.

29 ноября, 10:06
<p>Фото © КХЛ</p>

Фото © КХЛ

КХЛ объявила лучших игроков 12-й недели на каждой из позиций, а также лучшего новичка отрезка. Об этом сообщается на сайте организации.

Так, лучшим голкипером стал вратарь череповецкой "Северстали" Владислав Подъяпольский. В победном матче с ЦСКА (3:0) он сохранил свои ворота в неприкосновенности, отразив 21 бросок соперников из 21.

Лучшим защитником был назван Тревор Мёрфи из новосибирской "Сибири". Канадский хоккеист в двух матчах забросил одну шайбу и сделал четыре результативные передачи.

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Среди нападающих лучшим признали представителя московского "Динамо" Станислава Галиева. Он забросил четыре шайбы и сделал две передачи в трёх встречах. Добавим, что лучшим новичком недели стал голкипер петербургского СКА Дмитрий Николаев.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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