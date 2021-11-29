КХЛ назвала лучших хоккеистов недели

КХЛ объявила лучших игроков 12-й недели на каждой из позиций, а также лучшего новичка отрезка. Об этом сообщается на сайте организации.

Так, лучшим голкипером стал вратарь череповецкой "Северстали" Владислав Подъяпольский. В победном матче с ЦСКА (3:0) он сохранил свои ворота в неприкосновенности, отразив 21 бросок соперников из 21.

Лучшим защитником был назван Тревор Мёрфи из новосибирской "Сибири". Канадский хоккеист в двух матчах забросил одну шайбу и сделал четыре результативные передачи.