КХЛ назвала лучших хоккеистов недели
В список вошли представители череповецкой "Северстали", новосибирской "Сибири", московского "Динамо" и петербургского СКА.
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КХЛ объявила лучших игроков 12-й недели на каждой из позиций, а также лучшего новичка отрезка. Об этом сообщается на сайте организации.
Так, лучшим голкипером стал вратарь череповецкой "Северстали" Владислав Подъяпольский. В победном матче с ЦСКА (3:0) он сохранил свои ворота в неприкосновенности, отразив 21 бросок соперников из 21.
Лучшим защитником был назван Тревор Мёрфи из новосибирской "Сибири". Канадский хоккеист в двух матчах забросил одну шайбу и сделал четыре результативные передачи.
Среди нападающих лучшим признали представителя московского "Динамо" Станислава Галиева. Он забросил четыре шайбы и сделал две передачи в трёх встречах. Добавим, что лучшим новичком недели стал голкипер петербургского СКА Дмитрий Николаев.
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