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РФС рассмотрит инцидент с пиротехникой на матче ЦСКА с "Зенитом"

Во втором тайме болельщики красно-синих устроили фаер-шоу. После игры правоохранительные органы провели массовые задержания болельщиков армейцев.

29 ноября, 10:01
<p>Фото © ТАСС / AP Photo / Ivan Sekretarev</p>

Фото © ТАСС / AP Photo / Ivan Sekretarev

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц заявил, что на ближайшем заседании будет рассмотрен эпизод с использованием пиротехники болельщиками ЦСКА во время матча 16-го тура чемпионата России против "Зенита". Об этом сообщает РИА "Новости".

"На ближайшем заседании КДК РФС, которое состоится в четверг, будут рассмотрены правонарушения, имевшие место быть на матче ЦСКА — "Зенит". В рапорте матча указано использование пиротехнических изделий болельщиками московской команды, а также скандирование нецензурных высказываний болельщиками двух клубов. Также будет рассмотрен эпизод с появлением на футбольном поле одного из болельщиков. О том, какие санкции грозят ЦСКА и "Зениту", до заседания сказать не могу", — отметил Григорьянц.

После матча ЦСКА и "Зенита" в Москве задержали 12 несовершеннолетних

После матча ЦСКА и "Зенита" в Москве задержали 12 несовершеннолетних

После матча полиция провела массовые задержания армейских фанатов. Был составлен 51 протокол об административных правонарушениях.

В игре с красно-синими "Зенит" одержал выездную победу со счётом 2:0. В первом тайме отличился Клаудиньо, на последних минутах встречи окончательный результат установил Андрей Мостовой. Петербургский клуб возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 36 очков. ЦСКА с 24 баллами идёт на шестой строчке.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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