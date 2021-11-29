РФС рассмотрит инцидент с пиротехникой на матче ЦСКА с "Зенитом"
Во втором тайме болельщики красно-синих устроили фаер-шоу. После игры правоохранительные органы провели массовые задержания болельщиков армейцев.
Фото © ТАСС / AP Photo / Ivan Sekretarev
Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц заявил, что на ближайшем заседании будет рассмотрен эпизод с использованием пиротехники болельщиками ЦСКА во время матча 16-го тура чемпионата России против "Зенита". Об этом сообщает РИА "Новости".
"На ближайшем заседании КДК РФС, которое состоится в четверг, будут рассмотрены правонарушения, имевшие место быть на матче ЦСКА — "Зенит". В рапорте матча указано использование пиротехнических изделий болельщиками московской команды, а также скандирование нецензурных высказываний болельщиками двух клубов. Также будет рассмотрен эпизод с появлением на футбольном поле одного из болельщиков. О том, какие санкции грозят ЦСКА и "Зениту", до заседания сказать не могу", — отметил Григорьянц.
После матча полиция провела массовые задержания армейских фанатов. Был составлен 51 протокол об административных правонарушениях.
В игре с красно-синими "Зенит" одержал выездную победу со счётом 2:0. В первом тайме отличился Клаудиньо, на последних минутах встречи окончательный результат установил Андрей Мостовой. Петербургский клуб возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 36 очков. ЦСКА с 24 баллами идёт на шестой строчке.
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