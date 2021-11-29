РФС рассмотрит инцидент с пиротехникой на матче ЦСКА с "Зенитом"

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц заявил, что на ближайшем заседании будет рассмотрен эпизод с использованием пиротехники болельщиками ЦСКА во время матча 16-го тура чемпионата России против "Зенита". Об этом сообщает РИА "Новости".

"На ближайшем заседании КДК РФС, которое состоится в четверг, будут рассмотрены правонарушения, имевшие место быть на матче ЦСКА — "Зенит". В рапорте матча указано использование пиротехнических изделий болельщиками московской команды, а также скандирование нецензурных высказываний болельщиками двух клубов. Также будет рассмотрен эпизод с появлением на футбольном поле одного из болельщиков. О том, какие санкции грозят ЦСКА и "Зениту", до заседания сказать не могу", — отметил Григорьянц.