Призёр Олимпиады-1996 Евгения Бочкарёва возглавила Министерство спорта Пензенской области

Новым министром физической культуры и спорта Пензенской области стала Евгения Бочкарёва — бронзовый призёр Олимпийских игр 1996 года по художественной гимнастике. Об этом сообщил губернатор региона Олег Мельниченко на оперативном совещании в Правительстве Пензенской области.

"Министром физической культуры и спорта Пензенской области назначена Бочкарёва Евгения Александровна. Она заслуженный мастер спорта России по художественной гимнастике, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1996 года в командных упражнениях", — уточнил глава региона.

До назначения на новый пост Бочкарёва была президентом Федерации эстетической гимнастики Пензенской области и главным тренером сборной региона по художественной и эстетической гимнастике, подготовила 27 мастеров спорта.

"Гимнастика — наше прорывное направление, поэтому пожелаем Евгении Александровне успехов в работе на должности министра физической культуры и спорта", — подытожил Мельниченко.

Напомним, что предыдущего министра спорта Григория Кабельского задержали в октябре 2021 года при получении взятки в размере 120 тысяч рублей. По данным следствия, он брал взятки за совершение действий, связанных со спортивными мероприятиями в период с марта 2020 года по октябрь 2021 года. По решению суда 17 октября его заключили под стражу.