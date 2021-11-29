Макрон ревакцинировался от коронавируса
Французский лидер сделал повторную прививку от CoViD-19, а также вакцинировался от гриппа.
Фото © Sean Gallup / Getty Images
Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил в своём Twitter, что прошёл ревакцинацию от коронавируса и привился от гриппа.
"Ревакцинация и прививка от гриппа — сделаны", — написал политик.
Макрон переболел коронавирусом в конце 2020 года. Положительный результат теста на ковид он получил в середине декабря и ушёл на самоизоляцию. 31 мая этого года французский лидер сообщил, что он и его супруга впервые вакцинировались от CoViD-19.
Ранее о состоянии российского лидера Владимира Путина после ревакцинации от ковида рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Комментариев: 0