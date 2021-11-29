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Макрон ревакцинировался от коронавируса

Французский лидер сделал повторную прививку от CoViD-19, а также вакцинировался от гриппа.

29 ноября, 09:00
<p>Фото © Sean Gallup / Getty Images</p>

Фото © Sean Gallup / Getty Images

Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил в своём Twitter, что прошёл ревакцинацию от коронавируса и привился от гриппа.

"Ревакцинация и прививка от гриппа — сделаны", — написал политик.

Макрон переболел коронавирусом в конце 2020 года. Положительный результат теста на ковид он получил в середине декабря и ушёл на самоизоляцию. 31 мая этого года французский лидер сообщил, что он и его супруга впервые вакцинировались от CoViD-19.

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Ранее о состоянии российского лидера Владимира Путина после ревакцинации от ковида рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

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