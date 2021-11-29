Макрон ревакцинировался от коронавируса

Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил в своём Twitter , что прошёл ревакцинацию от коронавируса и привился от гриппа.

Макрон переболел коронавирусом в конце 2020 года. Положительный результат теста на ковид он получил в середине декабря и ушёл на самоизоляцию. 31 мая этого года французский лидер сообщил, что он и его супруга впервые вакцинировались от CoViD-19.